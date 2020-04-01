Родители мальчика из Мурманска со спинальной мышечной атрофией обратились к президенту

1 Апр 2020 2020-04-01T12:44:08+03:00

Малышу нужно помочь, пока есть время. Фото: vk.com/club190223159

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В Мурманской области на сегодняшний день четыре ребенка с диагнозом “спинальная мышечная атрофия”. Все они получают лекарство “Спинраза” или лечение начнется в ближайшее время (напомним, что на него выделили деньги из регионального бюджета). Но для Миши Жукова из Мурманска собирают на препарат “Золгенсма” .

Всего один угол может остановить болезнь. Кажется, что все просто, да только это самое дорогое лекарство в мире…

Для того, чтобы Миша получил “Золгенсму”, надо было собрать 156 миллионов рублей, однако из-за роста курса доллара подорожало и лечение до 200 миллионов рублей.

Сейчас весь мир следит за ситуацией с коронавирусом, но нельзя забывать про больных детей - им важен каждый день. Успеть сделать укол надо до двух лет, а мальчику осталось 153 дня до этого возраста. Семья Миши просит помощи у государства.

- На данный момент мы развернули огромную волонтерскую программу по спасению Миши в разных городах России, но только с Вашей помощью у Миши есть шанс на полноценную жизнь. Очень Вас просим откликнуться и не остаться в стороне. Спасибо Вам большое, - говорят родители Миши.

Узнать, как помочь Мише, можно в его группе поддержки "Вконтакте".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/770151" frameborder="0"></iframe> Родители Миши Жукова обращаются за помощью к президенту.Автор: vk.com/club190223159

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