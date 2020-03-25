2020-03-25T22:06:03+03:00
Происшествия

В Мурманске на Семеновском озере устроили стрельбу из пневматики

Обошлось без травм, не считая побоев
Варвара РУСЛАНОВА
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На Семеновском озере стреляли из пневматики. Фото: Наталья АкинфиеваНа Семеновском озере стреляли из пневматики. Фото: Наталья Акинфиева
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Пока большая часть северян сходит с ума из-за угрозы коронавируса, другие развлекаются, как могут. ЧП закончился вечер 25 марта в столице Заполярья.

- В районе 18.45 на остановке Семеновское озеро две полицейские машины и "скорая" с мигалками, полицейские запихивали кого-то в машину скорой, и та уехала, - сообщила в соцсетях мурманчанка Наталья Акинфиева.

В комментариях тут же дополнили картину произошедшего. По словам очевидцев, мужик с лицом кавказской национальности на остановке устроил стрельбу из пневматики, одного парня, говорят, хорошо ранил, прям в упор стрелял, его всего в крови скорая забрала.

Информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных органах.

- Двое мужчин находились в заведении на Семеновском озере, распивали спиртное. По предварительным данным, администратор сделал замечание. Это и послужило причиной конфликта. Он выстрелил в воздух из травматики, а потом ударил одного из этих двоих. Все доставлены в отдел для выяснения обстоятельств, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В ведомстве уже начали проверку, по результатам которой будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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