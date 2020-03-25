2020-03-25T10:40:44+03:00
Происшествия

Директор МФЦ в Алакуртти получила 4,6 года условно за кумовство

Будучи и.о. главы сельской администрации, она также присвоила 150 тысяч рублей бюджетных средств
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Темные дела, которые проворачивала северянка, не остались без внимания правоохранительных органов.Темные дела, которые проворачивала северянка, не остались без внимания правоохранительных органов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Директор многофункционального центра в Алакуртти решила обхитрить всех своими коварными планами, но попала под суд.

Известно, что 34-летняя начальница устроила на вакантную должность библиотекаря свою мать. С июля по ноябрь 2017 года ее родственница на работу не приходила и свои обязанности не исполняла. Зная об этом, женщина начисляла матери зарплату причем с завышением отработанного времени. В итоге, «МЦ Алакуртти» остался без 40 тысяч рублей.

- Кроме того, подсудимая вместе с другим лицом нашла в качестве контрагента индивидуального предпринимателя, которого, не посвящая в свои преступные дела, с помощью обмана убедила за вознаграждение в 27500 рублей заключить фиктивные договоры подряда на замену дверей в учреждении. Благодаря своим служебным положениям директора МФЦ и и.о. главы администрации Алакуртти, женщина подписала поддельные акты приемки-сдачи выполненных работ. На банковский счет бизнесмена она перечислила более 177 тысяч рублей, после чего предприниматель обналичил 150 тысяч рублей, отдав злоумышленникам, - сообщили в прокуратуре Кандалакши.

В суде северянка свою вину не признала. По статьям 160 и 159 УК РФ ей назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ее лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления на три года.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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