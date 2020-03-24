Житель Санкт-Петербурга снял клип о красотах Териберки с дрона
Териберка из года в год привлекает все больше туристов своими северными красотами. И в поморском селе действительно есть на что посмотреть – бескрайние просторы Баренцева моря, затопленные корабли, заснеженные сопки. Эти прекрасные места в отдаленном уголке Мурманской области запечатлел в своем видеоклипе петербуржец Михаил Проскалов, передав чудесную, вдохновляющую атмосферу Севера.
- Териберку я посетил уже в третий раз. Несмотря на закрытую дорогу и путь в десять часов, мы добрались довольные, а я еще и с кадрами. Дрон запускал прямо из машины, просто выбрасывая его в окно, чтобы не тормозить колонну. В конце января судьба подарила еще и такой сюрприз, как выброшенные корабли на берег старой Териберки. Возле одного из них я провел несколько часов, а потом еще и в одиночестве изучал его. Мне очень нравится Русский Север, он прекрасен, - поделился с «КП» Михаил Проскалов.
По словам жителя города на Неве, он очень любит снимать природу, занимается съемкой клипов в разных уголках России и Европы последние 5 лет.
Просторы Териберки с квадрокоптера.Автор: Михаил Проскалов
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