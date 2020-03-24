2020-03-24T11:32:50+03:00
Общество

Житель Санкт-Петербурга снял клип о красотах Териберки с дрона

Талантливый россиянин уже 5 лет занимается съемками разных уголков планеты
Наталья ЛОБАНОВА
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Автор запечатлел бескрайние просторы Баренцева моря. Фото: скринАвтор запечатлел бескрайние просторы Баренцева моря. Фото: скрин
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Териберка из года в год привлекает все больше туристов своими северными красотами. И в поморском селе действительно есть на что посмотреть – бескрайние просторы Баренцева моря, затопленные корабли, заснеженные сопки. Эти прекрасные места в отдаленном уголке Мурманской области запечатлел в своем видеоклипе петербуржец Михаил Проскалов, передав чудесную, вдохновляющую атмосферу Севера.

- Териберку я посетил уже в третий раз. Несмотря на закрытую дорогу и путь в десять часов, мы добрались довольные, а я еще и с кадрами. Дрон запускал прямо из машины, просто выбрасывая его в окно, чтобы не тормозить колонну. В конце января судьба подарила еще и такой сюрприз, как выброшенные корабли на берег старой Териберки. Возле одного из них я провел несколько часов, а потом еще и в одиночестве изучал его. Мне очень нравится Русский Север, он прекрасен, - поделился с «КП» Михаил Проскалов.

По словам жителя города на Неве, он очень любит снимать природу, занимается съемкой клипов в разных уголках России и Европы последние 5 лет.

Просторы Териберки с квадрокоптера.Автор: Михаил Проскалов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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