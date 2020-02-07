В сети появился клип «Я родился на краю света» о любви к Мурманску

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:33:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Как выразить любовь к родному городу? Если подходить к делу с творческой стороны, можно, например, посвятить стихотворение или изобразить панораму на холсте. А северянка Julia Random создала и разместила в паблике «Мурманск. Официальная группа» клип о любви к Северу и столице Кольского Заполярья группы «Роднополисы».

В начале видеоролика демонстрируют игрушечного олененка, а на следующем кадре уже настоящие олени, с которыми играет ребенок, и обгоняющий рогатых животный снегоход. Нарезка состоит из сцен с северянами, видами города в разные времена года. Зрителя завораживают заполярные пейзажи: северное сияние, водоемы, ветки деревьев в инее. Большое внимание уделено достопримечательностям города: памятнику «Алеша», ледоколу «Ленин», памятнику «Ждущей», кораблям в порту. Камера буквально летит над дрейфующими льдами Кольского залива и затуманенным мостом.

В видео есть и ретро-кадры города. Старые картинки сменяются на те же объекты в наше время. Жизнь северян демонстрируется максимально разносторонне: победа в интеллектуальном конкурсе, игра команд КВН, подводная ловля краба, поцелуй влюбленных в сопках, катание с гор сноубордистов, подводники в строю, массовые гулянья на площади «Пять углов». На финальных кадрах ролика люди встречают Новый год под праздничным салютом.

Песня «Мурманск» группы «Роднополисы» на протяжении всего клипа заставляет чувствовать невольные мурашки по телу. «Я родился на краю света» - не только название ролика, но и первая строчка песни, в которой повествование ведется от лица города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/759345" frameborder="0"></iframe> Клип "Я родился на краю света!".Автор: Julia Random

ИСТОЧНИК KP.RU