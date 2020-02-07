2020-02-07T10:33:21+03:00
Звезды

В сети появился клип «Я родился на краю света» о любви к Мурманску

Виды города, северян и достопримечательности сопровождает группа «Роднополисы»
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Клип северянки полон теплых чувств к заполярной столице. Фото: vk.com/murmanskgroupКлип северянки полон теплых чувств к заполярной столице. Фото: vk.com/murmanskgroup
Изменить размер текста:

Как выразить любовь к родному городу? Если подходить к делу с творческой стороны, можно, например, посвятить стихотворение или изобразить панораму на холсте. А северянка Julia Random создала и разместила в паблике «Мурманск. Официальная группа» клип о любви к Северу и столице Кольского Заполярья группы «Роднополисы».

В начале видеоролика демонстрируют игрушечного олененка, а на следующем кадре уже настоящие олени, с которыми играет ребенок, и обгоняющий рогатых животный снегоход. Нарезка состоит из сцен с северянами, видами города в разные времена года. Зрителя завораживают заполярные пейзажи: северное сияние, водоемы, ветки деревьев в инее. Большое внимание уделено достопримечательностям города: памятнику «Алеша», ледоколу «Ленин», памятнику «Ждущей», кораблям в порту. Камера буквально летит над дрейфующими льдами Кольского залива и затуманенным мостом.

В видео есть и ретро-кадры города. Старые картинки сменяются на те же объекты в наше время. Жизнь северян демонстрируется максимально разносторонне: победа в интеллектуальном конкурсе, игра команд КВН, подводная ловля краба, поцелуй влюбленных в сопках, катание с гор сноубордистов, подводники в строю, массовые гулянья на площади «Пять углов». На финальных кадрах ролика люди встречают Новый год под праздничным салютом.

Песня «Мурманск» группы «Роднополисы» на протяжении всего клипа заставляет чувствовать невольные мурашки по телу. «Я родился на краю света» - не только название ролика, но и первая строчка песни, в которой повествование ведется от лица города.

Клип "Я родился на краю света!".Автор: Julia Random

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут дом для 18 кошек, освободившихся из колонии
Съемки фильма «Белый снег» про лучшую лыжницу прошлого столетия пройдут в Мурманской области
В Мурманске заболеваемость гриппом и ОРВИ на критической отметке
Книга писателя из Мурманска в 2019 стала лидером по популярности среди подростков
Лакомство не для белочек: житель Мурманской области сбывал наркотики в скорлупе грецкого ореха
В сети появился клип «Я родился на краю света» о любви к Мурманску
На федеральной карте ограничения свободы интернета Мурманская область закрашена красным
В Мурманске состоится первый конкурс женской поэзии
В Коле за год возведут бассейн за 250 миллионов рублей
В Кольском заливе искали двух мужчин в оранжевых жилетах
В Мурманской области украли электроэнергии на 29 миллионов рублей
Дорогу на Териберку открыли спустя трое суток
В 2019 году в Мурманской области женились и умирали чаще, чем разводились и рождались
Театр двух актеров: в Мурманске водитель и дорожный полицейский разыграли ДТП
Заполярный Мухтар: в Зеленоборском служебный пес нашел квартирного вора
В последний раз такой снежный январь в Мурманске был 80 лет назад
Стали известны подробности драки, которая закончилась убийством жителя Апатитов
В Мурманской области увеличили стоимость «Родового сертификата»
Стало известно, будет ли переезжать мурманский кинотеатр «Северное сияние»
Раненый свиристель добрался из Мурманска в Москву на попутке
Глава администрации Мурманска почистил лестницу благотворительной организации «Радуга»
В Мурманске следователи разберутся в ситуации с лежачей бабушкой, о которой не заботится сын
После жалобы жителей Колы на засыпанный снегом тротуар дорожники взяли его на особый контроль
Скандал в горбольнице Мурманска стал поводом для сюжета "На самом деле" Первого канала
Круги по воде: В Островном разгорелся скандал из-за обслуживания рейсов санавиации
«Дарите книги с любовью» - призывает мурманская библиотека «Умка»