В Кольском районе на снегоходах спасали 53-летнего кайтингиста

21 Март 2020 2020-03-21T16:01:19+03:00

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Катание с большим воздушным змеем закончилось для жителя Мурманской области плачевно. 53-летний северянин получил травму, пока занимался кайтсерфингом.

- 20 марта спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра узнали, что на севере Кольского района при катании на кайте мужчина повредил плечо, ему потребовалась эвакуация, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Дежурная смена на паре автомобилей с двумя снегоходами отправилась к месту происшествия. На 90-м километре Печенгской дороги спасатели встретились с очевидцами случившейся беды. Уточнив направление, сотрудники МЧС на снегоходах направились в сторону Мотовского залива, разыскали пострадавшего и на волокуше доставили к дороге, где передали бригаде скорой помощи.

Напомним: в Хибинах под лавину попала связка из трех альпинистов. Один мужчина из Санкт-Петербурга погиб, двое были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU