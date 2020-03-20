2020-03-20T13:00:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Всех жителей Мурманской области, прибывающих из-за границы обязали быть на самоизоляции

А те, кто сдает квартиры иностранцам, должны сообщать об этом
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В оперативный штаб поступает вся информация о жителях Мурманской области, прибывающих из-за границы.В оперативный штаб поступает вся информация о жителях Мурманской области, прибывающих из-за границы.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

Все больше стран закрывают свои границы, и у россиян остается не так много вариантов, куда поехать за границу. Да многим и не хочется - в Мурманской области безопаснее, у нас всего один больной коронавирусом и принимаются меры повышенной безопасности.

Россиянам рекомендовали не выезжать за границу, но все-таки многие едут на отдых в еще не закрытые страны, все-таки путевки куплены.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех, кто был в эпидемиологически неблагополучных странах, находиться в 14-дневной самоизоляции. В число таких государств вошли Испания, Италия, Южная Корея, Иран и ряд других.

Теперь же меры ужесточены.

- Все жители Мурманской области, пребывающие из-за границы, должны будут позвонить на "горячую линию" (8152) 39-99-99, сообщить об этом и пройти двухнедельную самоизоляцию. Мы получаем данные обо всех бывших за границей, поэтому не стоит думать, что получится утаить свое положение. Если станет известно, что кто-то нарушил самоизоляцию и при этом заразил других, то это уже уголовная ответственность, - пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также северян, которые сдают квартиры, обязали сообщать на "горячую линию", если у них селится иностанец. За нарушение этого требования тоже грозит административная или уголовная ответственность.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19. Дмитрий Панычев рассказал об инкубационном периоде и летучести коронавируса (Подробности)

Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом. Евгений Никора был на открытии шахматного турнира, где участвовал ирландец с предварительно положительным диагнозом (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту «Мурманск» ищут работников для дезинфекции поверхностей
3 тысячи иностранцев на стройке в Белокаменке получили разрешительные документы на работу
В Полярном не стали возбуждать уголовное дело по нападению бродячих собак на человека
Всех жителей Мурманской области, прибывающих из-за границы обязали быть на самоизоляции
В Полярном скончалась 34-летняя тренер по баскетболу
Сотрудники фирмы в «Меридиане» в Мурманске: «Роспотребнадзор сказал, что мы не на карантине»
На трех улицах Оленегорска отремонтируют покрытие игровых площадок
Дорогу в Териберку закрыли спустя сутки после открытия
Из-за коронавируса с 23 марта перестает ходить поезд Мурманск-Минск
Директор аптеки в Кандалакше задолжала своим работникам почти миллион рублей по зарплате
В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус
Губернатор Мурманской области отмечает день рождения
В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус