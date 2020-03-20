Всех жителей Мурманской области, прибывающих из-за границы обязали быть на самоизоляции

20 Март 2020 2020-03-20T13:00:20+03:00

А те, кто сдает квартиры иностранцам, должны сообщать об этом

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Все больше стран закрывают свои границы, и у россиян остается не так много вариантов, куда поехать за границу. Да многим и не хочется - в Мурманской области безопаснее, у нас всего один больной коронавирусом и принимаются меры повышенной безопасности.

Россиянам рекомендовали не выезжать за границу, но все-таки многие едут на отдых в еще не закрытые страны, все-таки путевки куплены.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех, кто был в эпидемиологически неблагополучных странах, находиться в 14-дневной самоизоляции. В число таких государств вошли Испания, Италия, Южная Корея, Иран и ряд других.

Теперь же меры ужесточены.

- Все жители Мурманской области, пребывающие из-за границы, должны будут позвонить на "горячую линию" (8152) 39-99-99, сообщить об этом и пройти двухнедельную самоизоляцию. Мы получаем данные обо всех бывших за границей, поэтому не стоит думать, что получится утаить свое положение. Если станет известно, что кто-то нарушил самоизоляцию и при этом заразил других, то это уже уголовная ответственность, - пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также северян, которые сдают квартиры, обязали сообщать на "горячую линию", если у них селится иностанец. За нарушение этого требования тоже грозит административная или уголовная ответственность.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU