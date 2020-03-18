Глава администрации Мурманска рассказал о результатах экспресс-анализа на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T13:53:18+03:00

Евгений Никора будет работать, но из дома

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Главе администрации Мурманска Евгению Никоре пришлось совершить незапланированный визит в областную больницу. Дело в том, что 16 марта стало известно, что у ирландского участника международного шахматного турнира, проходившего в Мурманске, анализ на коронавирус стал предварительно положительным. А Евгений Викторович присутствовал на открытии соревнований.

Поэтому он несколько часов провел в инфекционном отделении, пока готовился анализ на коронавирус.

- Сегодня я рад поделиться с вами отличной новостью: экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат! Тем нее менее, продолжаю придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора – работаю в режиме самоизоляции и соблюдаю все связанные с ним необходимые меры безопасности. Хорошего дня! Берегите себя и будьте здоровы! - написал Евгений Никора у себя на личной странице в Facebook.

Евгений Викторович не унывает и работает из дома.

Напомним: в обсерватор при инфекционном отделении областной больницы был помещен прибывший из Норвегии моряк. Однако мужчина не захотел долго находиться в медучреждении и сбежал. Его быстро вернули обратно.

Фото: правительство Мурманской области.

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