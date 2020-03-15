В сериал с Кристиной Асмус и Евгением Цыгановым, который снимают в Мурманской области, ищут актеров массовки

15 Март 2020 2020-03-15T14:42:28+03:00

На роли требуются люди всех возрастов и типажей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Вы еще не запутались в сериалах и фильмах, которые снимают в Мурманской области? Их и правда много. Так, в наш регион приехала группа многосерийного проекта с рабочим названием "Иван". Съемки идут в Мурманске.

Режиссером стал Владимир Щегольков, известный по работам "С днем рождения, Лола!", "Одна любовь на миллион", "Виола Тараканова", "Детка", "Московский дворик". В главных ролях - Евгений Цыганов, Кристина Асмус и другие. Евгений Цыганов, кстати, уже снимался в Мурманской области: работа над сериалом "Мертвое озеро" привела его в Кировск.

У жителей Мурманской области, как это часто бывает в таких случаях, есть возможность попасть в проект.

- Разыскиваются 5 ярких девушек, владеющие современными танцевальными направлениями! Потребуется танцевать в кадре. Оплата хорошая, - сообщает группа "Кино Мурманск Съемки фильмов Актеры массовка".

Но на этом роли массовки не ограничиваются.

- Ролей много! Требуются люди всех возрастов и типажей! Нужны будут и дети и пожилые люди (обратите внимание). Оплата от 700 рублей, - обещают организаторы кастинга.

Также в Мурманской области снимают фильм "Купе №6". Для него потребовался... рыбак 40-55 лет, готовый проматериться в кадре за 3 тысячи рублей. Желающего поработать на этих выходных ждали в Териберке.

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