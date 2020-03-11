2020-03-11T10:47:30+03:00
Происшествия

Пьяный житель Кандалакшского района открыл стрельбу на железнодорожном вокзале

Мужчина принес пневматический револьвер в туалет
Ника СВЕТЛОВА
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Житель Кандалакши решил проверить револьвер, который недавно купил.Житель Кандалакши решил проверить револьвер, который недавно купил.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Что было в голове у жителя одного из поселков вблизи Кандалакши, который решил пострелять в общественном месте, сейчас выясняют полицейские на транспорте.

49-летний мужчина пришел на железнодорожный вокзал Кандалакши с пневматическим газобаллоным револьвером. Зашел в туалет и открыл огонь. К счастью, не по людям, а по дверям кабинок и стенам. На курок он нажал 12 раз.

- Мужчина решил проверить стрелковые характеристики пневматического оружия, приобретенного накануне. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Дознавателем группы дознания линейного отделения полиции на станции Кандалакша возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному ФО.

Помимо этого мужчина заплатит штраф за то, что появился в общественном месте пьяным. А револьвер у него забрали. Свою вину мужчина полностью признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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