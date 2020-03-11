Пьяный житель Кандалакшского района открыл стрельбу на железнодорожном вокзале
Что было в голове у жителя одного из поселков вблизи Кандалакши, который решил пострелять в общественном месте, сейчас выясняют полицейские на транспорте.
49-летний мужчина пришел на железнодорожный вокзал Кандалакши с пневматическим газобаллоным револьвером. Зашел в туалет и открыл огонь. К счастью, не по людям, а по дверям кабинок и стенам. На курок он нажал 12 раз.
- Мужчина решил проверить стрелковые характеристики пневматического оружия, приобретенного накануне. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Дознавателем группы дознания линейного отделения полиции на станции Кандалакша возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному ФО.
Помимо этого мужчина заплатит штраф за то, что появился в общественном месте пьяным. А револьвер у него забрали. Свою вину мужчина полностью признает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соцсети: в магазине Мурманска молодой мужчина открыл стрельбу. В полиции рассказали подробности инцидента (Подробности)
В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего. Жизнь мужчины вне опасности (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU