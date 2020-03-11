2020-03-11T08:47:04+03:00
Дом. Семья

В Белом море детенышам гренландского тюленя не хватает льда

Из-за этого с риском для жизни малыши растут на торосах
Мария ПАШЕНКОВА
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В Белом море этой зимой не хватает льда.В Белом море этой зимой не хватает льда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Еще в феврале экологии забили во все колокола: из-за теплой зимы в Белом море образовалось мало, а это катастрофа для гренландских тюленей, которые на льдинах растят свое потомство. И вот опасения сбываются.

- По поручению Фонда Защиты Китов я обследовал достижимый на автомобиле 80-километровый участок северного берега Белого моря с целью обнаружения гренландских тюленей. С вечера 4 марта по утро 6 марта здесь был сильный, почти штормовой ветер с обильным снегопадом. Ветер пригнал все дрейфующие льды к северному берегу моря. Поэтому у нас была надежда обнаружить у берега более-менее крепкие ледовые поля. А на них - гренландских тюленей, в том числе новорожденных, - рассказывает биолог Владимир Латка.

Тюленей нашлось немного: всего три на акваторию в 18,4 километра. Среди них ни одного малыша.

- Были также предприняты две настойчивые попытки пройти на ледовые поля, в том числе приблизиться к одному из тюленей. Выяснилось, что крепкого льда фактически нет. Лед в трещинах, которые я осматривал, оказался толщиной от 8 до 17 сантиметров. Кое-где вместо него была каша из ледяного крошева и воды, кое-где - каша из снега и воды. Сверху все это покрыто снежным настом, даже без ледяной корки. Все три тюленя лежали не на ледовых полях, а среди нагромождений торосов. Возможно, они предпочли торосы для рождения детенышей по той же причине, - продолжает Владимир Латка.

То, что детеныши будут расти на торосах - очень опасно, например, они могут не выбраться из ломающегося льда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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