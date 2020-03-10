2020-03-10T17:02:53+03:00
Дом. Семья

Моряк из Мурманска удивил подписчиков рыбой с человеческими зубами и губами

И попросил отгадать, как называется это морское существо
Ника СВЕТЛОВА
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Загадочная рыба повеселила подписчиков Романа Федорцова. Фото: twitter.com/rfedortsovЗагадочная рыба повеселила подписчиков Романа Федорцова. Фото: twitter.com/rfedortsov
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Кажется, каких только тварей морских не показывал рыбак из Мурманска Роман Федорцов в на своих страницах в соцсетях. Были и страшные, и загадочные, и красивые обители глубин. Но даже избалованным подписчикам Роман готовит сюрпризы.

Так, в Твиттере он выложил фото рыбы с губами и зубами почти как у человека.

- Кто знает, что это за рыба? - спросил у следящих за его работой мурманчанин.

И ответ был получен. Губастой оказалась спинорога. Рот у этой рыбки маленький, зато губы очень пухлые и мясистые. А зубы - в два ряда: в наружном ряду 8 крупных и длинных зубов, а во внутреннем 6 мелких. Такое строение вызвано тем, что спинороги едят твердую пищу от моллюсков до крабов. А их попробуй раскуси

.Напомним, что ранее Роман Федорцов загадывал подписчиком загадку с червяком: улыбается от или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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