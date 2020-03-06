Недетские шалости: в Апатитах подростки ночью проникли в школу и навели «порядки»

6 Март 2020 2020-03-06T15:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Школа – второй дом, учительница – вторая мама. Но трактовать смысл выражения можно по-разному. Например, подростки в Апатитах решили, что вполне имеют право забраться в родную школу №4 и похозяйничать. В одну из ночей «банда» школьников обошла чистящего снег дворника и с легкостью очутилась в здании учебного учреждения. 13-14-летние ребята прихватили с пищеблока деньги и написали учителям отнюдь не лестное письмо с нецензурными словами.

— Они путешествовали по зданию: нашли ключи, открыли достаточно много кабинетов. С какой целью? Может быть, хотели найти деньги в столах учителей? То, что они взяли в пищеблоке,это мелочь, предназначенная для размена, чтобы сдачу давать, около 1300 рублей, - приводят «ХибИнформБюро» слова директора школы Натальи Бровко.

Группу подростков пытались поставить на путь истинный и педагоги, и полицейские. Все они стоят на учете. Как раз за день до проделывания пакостей в стенах родной школы проводил профилактическую беседу инспектор по делам несовершеннолетних.

— Решения о возбуждении уголовного дела ещё нет, поскольку некоторые участники событий не могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за юного возраста. Как только будет установлено, кто конкретно совершил кражу, тогда и станут ясны дальнейшие перспективы, - сообщил заместитель начальника отдела МО МВД РФ «Апатитский» Алексей Мартынов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU