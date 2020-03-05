Жители Мурманска пытались спасти бездомных собак, а создали ловушку для людей

5 Март 2020 2020-03-05T14:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

История с тепловой камерой на улице Саши Ковалева в Мурманске получила продолжение. Напомним: здесь в лабирантах труб жила собачья семья из взрослых особей и щенков.. Конечно, тепло и удобно прятаться от злых людей, да только случись беда - прорыв - животные сварятся заживо.

Сотрудники "МЭС" провели спасательную операцию, чтобы выманить собак на поверхность и закрыть вход в теплокамеру. Часть мокроносых не доставила хлопот, другие же категорически отказывались увидеть белый свет. Спасенная малышка Тесса до сих пор ищет дом.

Операция закончилась удачно, да только не все мурманчане оценили этот поступок. Некоторые до сих пор считают, что животным лучше жить у теплых труб. Поэтому...

- Ночью неизвестные снова взломали доступ в подземелье. В этот раз сняли тяжелую плиту. В такую «ловушку» мог угодить любой прохожий и серьезно пострадать. Компания готовит обращение в правоохранительные органы. Не говоря уже о том, что "начинай считать сначала": животные вновь спрятались в тепловой камере и выманить их оттуда без специалистов невозможно, - сообщили в пресс-службе "Мурманэнергосбыта".

Компания ищет очевидцев этого поступка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/764692" frameborder="0"></iframe> В Мурманске спасают собак из теплокамеры.Видео: Мурманэнергосбыт

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU