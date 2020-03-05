2020-03-05T14:17:52+03:00
Дом. Семья

Жители Мурманска пытались спасти бездомных собак, а создали ловушку для людей

Северяне незаконно взломали теплокамеру [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Закрытый вход в теплотрассу неизвестные лица взломали. И сделали опасную ловушку. Фото: МурманэнергосбытЗакрытый вход в теплотрассу неизвестные лица взломали. И сделали опасную ловушку. Фото: Мурманэнергосбыт
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История с тепловой камерой на улице Саши Ковалева в Мурманске получила продолжение. Напомним: здесь в лабирантах труб жила собачья семья из взрослых особей и щенков.. Конечно, тепло и удобно прятаться от злых людей, да только случись беда - прорыв - животные сварятся заживо.

Сотрудники "МЭС" провели спасательную операцию, чтобы выманить собак на поверхность и закрыть вход в теплокамеру. Часть мокроносых не доставила хлопот, другие же категорически отказывались увидеть белый свет. Спасенная малышка Тесса до сих пор ищет дом.

Операция закончилась удачно, да только не все мурманчане оценили этот поступок. Некоторые до сих пор считают, что животным лучше жить у теплых труб. Поэтому...

- Ночью неизвестные снова взломали доступ в подземелье. В этот раз сняли тяжелую плиту. В такую «ловушку» мог угодить любой прохожий и серьезно пострадать. Компания готовит обращение в правоохранительные органы. Не говоря уже о том, что "начинай считать сначала": животные вновь спрятались в тепловой камере и выманить их оттуда без специалистов невозможно, - сообщили в пресс-службе "Мурманэнергосбыта".

Компания ищет очевидцев этого поступка.

В Мурманске спасают собак из теплокамеры.Видео: Мурманэнергосбыт

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ИСТОЧНИК KP.RU

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