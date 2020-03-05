2020-03-05T08:35:34+03:00
Общество

В Заполярье собираются запустить электричку от Мурманска до Кандалакши

Большинство местных жителей уже проголосовало за эту инициативу
Наталья ЛОБАНОВА
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Появится ли новый маршрут во многом зависит от мнения северян.Появится ли новый маршрут во многом зависит от мнения северян.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смотреть в окошко, сидя в общественном транспорте и наблюдать, как быстро мелькают за стеклом виды города и северные просторы - по-своему прекрасно. Однако добраться как можно быстрее до места назначения тоже очень хочется. Власти Заполярья планируют запустить электричку из Мурманска в Кандалакшу для удобства местных жителей.

- Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области рассматривается вопрос организации нового железнодорожного маршрута «Мурманск – Кандалакша». Просим Вас выразить свое мнение о необходимости открытия такого рейса, - отметили в администрации Полярных Зорь.

В опросе, который размещен в официальной группе мэрии города в соцсетях, за такую идею проголосовало подавляющее большинство пользователей. Против высказались только 5% опрошенных.

- Конечно, маршрут очень удобен будет для населения. Замечательно, если электричка начнет курсировать утром из Кандалакши в Мурманск, а вечером с Мурманска в Кандалакшу, - поделился мурманчанин Фарход Разимуратов в соцсетях.

Пока что северянам приходится добираться до жемчужины Белого моря на поезде, что отнимает много времени. Есть еще автобус, но он прибывает в Кандалакшу поздно вечером, что также создает трудности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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