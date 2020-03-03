2020-03-03T13:15:27+03:00
Звезды

В Москве завершились съемки мистического триллера про Кольскую сверхглубокую

Над отдельными сценами работали в Заполярном и Териберке
Мария ПАШЕНКОВА
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Ленту про Кольскую сверхглубокую увидим уже в этом году.Ленту про Кольскую сверхглубокую увидим уже в этом году.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Уже в этом году - если все пойдет по плану - мы сможем увидеть мистический триллер про Кольскую сверхглубокую. Напомним: снимали его в том числе в Заполярном и Териберке.

После Заполярья съемочная группа отправилась в Москву, где в павильонах оставалось доработать несколько сцен. И, наконец, процесс завершен. Об этом сообщает сайт www.startfilm.ru.

Сейчас начинается этап постпродакшн. Премьера в России должна состояться 17 сентября, хотя эта дата предварительная. Создатели фильма обещали, что привезут лену в Мурманскую область и покажут ее в столице Заполярья и в Териберке, если будет такая возможность. Северяне, которые играли в массовке смогут увидеть себя на большом экране.

Главные роли в ленте про Кольскую сверхглубокую исполнили Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой, Артём Цуканов и Евгений Черкашин. Режиссер фильма - Арсений Сюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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