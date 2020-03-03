Братья Шумковы из Кандалакши поучаствовали в конкурсе "России 1" "Ну-ка, все вместе!"
"Россия 1" сейчас показывает второй сезон шоу "Ну-ка, все вместе!". В пятом выпуске поучаствовали наши талантливые земляки - братья Шумковы из Кандалакши. Молодые люди сейчас живут в Москве.
Для них это далеко не первый опыт телевизионных шоу. Напомним: в 2016 году они выступали в проекте телеканала "Звезда" "Новая звезда". И даже дошли до финала, но, увы, не победили. Хотя певица Зара оценила их талант и предложила спеть трио.
Теперь же Виктор и Демьян Шумковы решили попробовать себя на другой кнопке телеэфира. Их задача была тронуть сердца и уши как можно большего числа звезд в составе жюри проекта. Всего их - 100. Для исполнения братья выбрали песню "На сиреневой луне".
- Это песня нашего мэтра о любви. И, думаю, эту песню все знают. Ее поют стадионы, что самое важное. Будем надеяться, что сотка экспертов нам тоже подпоет, - рассказал перед выступление Виктор Шумков.
- Мы будем покорять честностью, настоящностью, - подчеркнул Демья.
В дуэте он поет баритоном, а его брат - тенором.
- Это двуголосье - наша особенность. Сейчас, кажется, никто не поет в два голоса, в этом наша сила, - отметил Демьян Шумков.
Из 100 знаменитостей стали подпевать - а, значит, отдали свои голоса - дуэту ровно 70 человек. Увы, этого не хватило, чтобы попасть в финал. Туда прошла 29-летняя Лусина Арутюнова, которую поддержали 99 членов жюри. Вторым финалистом 20-летний Эрик Ахметов (88 голосов).
Братья Шумковы в "Ну-ка, все вместе!".Видео: "Россия 1"
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