Братья Шумковы из Кандалакши поучаствовали в конкурсе "России 1" "Ну-ка, все вместе!"

3 Март 2020 2020-03-02T17:45:18+03:00

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"Россия 1" сейчас показывает второй сезон шоу "Ну-ка, все вместе!". В пятом выпуске поучаствовали наши талантливые земляки - братья Шумковы из Кандалакши. Молодые люди сейчас живут в Москве.

Для них это далеко не первый опыт телевизионных шоу. Напомним: в 2016 году они выступали в проекте телеканала "Звезда" "Новая звезда". И даже дошли до финала, но, увы, не победили. Хотя певица Зара оценила их талант и предложила спеть трио.

Теперь же Виктор и Демьян Шумковы решили попробовать себя на другой кнопке телеэфира. Их задача была тронуть сердца и уши как можно большего числа звезд в составе жюри проекта. Всего их - 100. Для исполнения братья выбрали песню "На сиреневой луне".

- Это песня нашего мэтра о любви. И, думаю, эту песню все знают. Ее поют стадионы, что самое важное. Будем надеяться, что сотка экспертов нам тоже подпоет, - рассказал перед выступление Виктор Шумков.

- Мы будем покорять честностью, настоящностью, - подчеркнул Демья.

В дуэте он поет баритоном, а его брат - тенором.

- Это двуголосье - наша особенность. Сейчас, кажется, никто не поет в два голоса, в этом наша сила, - отметил Демьян Шумков.

Из 100 знаменитостей стали подпевать - а, значит, отдали свои голоса - дуэту ровно 70 человек. Увы, этого не хватило, чтобы попасть в финал. Туда прошла 29-летняя Лусина Арутюнова, которую поддержали 99 членов жюри. Вторым финалистом 20-летний Эрик Ахметов (88 голосов).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/764088" frameborder="0"></iframe> Братья Шумковы в "Ну-ка, все вместе!".Видео: "Россия 1"

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