2020-02-29T09:00:12+03:00
Происшествия

В Мурманске женщина выпала из такси

По словам супруга, северянка чудом выжила
Лидия АРСТОВА
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Поездка на такси для мурманчанки закончилась печально.Поездка на такси для мурманчанки закончилась печально.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В районе здания бывшего кинотеатра «Атлантика» произошла неприятная история. Прямо на ходу движения машины из него выпала женщина.

- 26 февраля в районе 18.00 жена ехала на такси. Поворачивала с «Ленты» в сторону «Атлантики» и выпала с заднего сиденья на дорогу. Чудом выжила, - написал 27 февраля северянин Сергей Погребняк в сообществе «Мурманск ДТП ЧП».

Сейчас мужчина ищет свидетелей происшествия или записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. Для комментаторов группы во «Вконтакте» основная причина инцидента – не пристегнутый ремень. Но это только предположение. Пользователи сети, которые когда-либо связывали жизнь с работой в такси отмечают, что постоянно напоминали пассажирам пристегнуться.

На днях «КП» сообщала об оригинальном заказе автомобиля. Женщина отправилась на такси из Туломы в Пудож, проехав 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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