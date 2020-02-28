2020-02-28T15:20:16+03:00
Общество

"Меня просто разрывает изнутри от бессилия": в Мурманске почти месяц мама ищет исчезнувшего Валентина Шемякина

Молодой человек ушел рано утро от друга
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Валентина Шемякина ищут с 5 февраля.Валентина Шемякина ищут с 5 февраля.
Изменить размер текста:

19-летний Валентин Шемякин словно в воду канул. Рано утром 5 февраля молодой человек ушел от друга из дома №10 на улиц Сафонова, но домой так и не дошел. Его родные сходят с ума от беспокойства и не знают, куда еще обратиться за помощью.

- Люди, умоляю вас, помогите найти мальчика, неужели никто ничего не видел! - обратилась к землякам мама Валентина Елена Румянцева. - Жалко, что кругом равнодушие, столько людей читает посты и мало кто предлагает помощь! На секунду представьте, что у вас пропал сын, дочь, жена, муж, брат, сестра, мама,папа и вот такая тишина, неделю, две, три! Я мама такого же мальчика, и меня просто разрывает изнутри от бессилия! Я молюсь за него каждый день, чтобы был живой, не важно где, пусть даже, может, это его решение спрятаться от всех, но главное живой! Господи, спаси и сохрини тебя! Я надеюсь и верю, что ты живой и что скоро тебя найдут неравнодушные люди!

Напомним, что Валентин попал на камеры наружного видеонаблюдения. Водителей просят пересмотреть записи с видеорегистраторов - вдруг на них есть зацепка, которая поможет найти молодого человека.

Как сообщили "КП" в УМВД России по Мурманской области, сейчас идут оператино-розыскные мероприятия, сотрудники полиции каждую неделю общаются с мамой Валентина.

Молодой человек рано утро ушел от друга и до дома не дошел. Фото: МуранСпас

Молодой человек рано утро ушел от друга и до дома не дошел. Фото: МуранСпас

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске создадут 10 велостанций
В Мурманске поклонник внучки по пьяной лавочке забил до смерти ее бабушку
"Меня просто разрывает изнутри от бессилия": в Мурманске почти месяц мама ищет исчезнувшего Валентина Шемякина
"Как тебе такое, Илон Маск?": Жители Апатитов из-за протекающей крыши в подъезде накрывают пакетом щиток
В Териберке режут на металл суда, которые стали местной достопримечательностью
Порноактриса из Мурманска Елена Беркова не увидела ничего интересного в клипе Тилля Линдеманна
Бывший «Гастроном» на проспекте Ленина в Мурманске стал объектом культурного наследия
В Коле нашли женщину, которая ничего о себе не помнит
Американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад
Мурманчане готовы выйти на митинг из-за пострадавшего от взрыва газа дома
Журналиста из Брянска спасли в Хибинах во время снежной бури
В Мурманской области полярки с первого дня работы будут начислять с 1 апреля
Школьники из Апатитов напились пива и коньяка и попали в реанимацию
К лету Мурманская авиалесоохрана пополнится еще одним летчиком-наблюдателем
В Мончегорске пропал 54-летний мужчина ростом под два метра
В Москве будут судить мошенников из Мурманска, которые занимались продажей несуществующих товаров
Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Мурманскую область
В Мурманске управляющая компания стала посыпать тротуары гранитной крошкой вместо песка
Пассажиры автобуса №120, ехавшего из Туломы в Мурманск, отравились выхлопными газами
После истории с закопанным в снег живьем ребенком в Кандалакше возбудили уголовное дело по халатности
Против экзорциста из Ковдора, напугавшего двух девочек, не стали возбуждать уголовное дело
Пьесу «Тартюф» сыграют на сцене Мурманского областного драматического театра спустя 38 лет
В Мурманске эвакуируют вокзал из-за тренировки спецслужб
В Финляндии зарегистрировали второй случай заражения коронавирусом
Младшего инспектора колонии в Мурмашах оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку в 10 раз меньше
В Мурманске двое мужчин избили ногами и ограбили пенсионера
В Кандалакше устроили травлю семье подростка, который закопал в снег живым ребенка
В Оленегорске будут снимать фильм "Купе №6" про путешествие на поезде Москва - Мурманск
В канун 9 мая по городам Мурманской области проедет «Эшелон Победы»