"Меня просто разрывает изнутри от бессилия": в Мурманске почти месяц мама ищет исчезнувшего Валентина Шемякина

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:20:16+03:00

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19-летний Валентин Шемякин словно в воду канул. Рано утром 5 февраля молодой человек ушел от друга из дома №10 на улиц Сафонова, но домой так и не дошел. Его родные сходят с ума от беспокойства и не знают, куда еще обратиться за помощью.

- Люди, умоляю вас, помогите найти мальчика, неужели никто ничего не видел! - обратилась к землякам мама Валентина Елена Румянцева. - Жалко, что кругом равнодушие, столько людей читает посты и мало кто предлагает помощь! На секунду представьте, что у вас пропал сын, дочь, жена, муж, брат, сестра, мама,папа и вот такая тишина, неделю, две, три! Я мама такого же мальчика, и меня просто разрывает изнутри от бессилия! Я молюсь за него каждый день, чтобы был живой, не важно где, пусть даже, может, это его решение спрятаться от всех, но главное живой! Господи, спаси и сохрини тебя! Я надеюсь и верю, что ты живой и что скоро тебя найдут неравнодушные люди!

Напомним, что Валентин попал на камеры наружного видеонаблюдения. Водителей просят пересмотреть записи с видеорегистраторов - вдруг на них есть зацепка, которая поможет найти молодого человека.

Как сообщили "КП" в УМВД России по Мурманской области, сейчас идут оператино-розыскные мероприятия, сотрудники полиции каждую неделю общаются с мамой Валентина.

Молодой человек рано утро ушел от друга и до дома не дошел. Фото: МуранСпас

ИСТОЧНИК KP.RU