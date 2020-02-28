Порноактриса из Мурманска Елена Беркова не увидела ничего интересного в клипе Тилля Линдеманна

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:59:07+03:00

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Новый клип солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна стал одной из самых громких тем последних дней. Некоторх посмотревших его так возмутили детальные сцены секса, что они даже вычислили в соцсетях снимавшихся девушек и стали им угрожать.

В стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" решили обсудить ситуацию вокруг клипа и пригласили в студию порноактрису Елену Беркову. Мурманчанка рассказала, что сама сталкивалась с неадекватным поведенем некоторых людей и у нее даже есть своя армия маньяков.

Впрочем, в самом клипе Линеманна Беркова не увидела ничего особенного. Ей видео прислал ее PR-директор, и она ожидала, что там будет интерсное видео дяля взрослых, но...

- В нем не было ничего особенно, все очень лайтово, - объяснила свое мнение Елена Беркова.

Также она сообщила, что непротив легализации порноиндустрии в России.

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