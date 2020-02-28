2020-02-28T11:36:40+03:00
Наука

Американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад

Издание заинтересовалось "самым глубоким колодцем в мире"
Ника СВЕТЛОВА
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Интерес к Кольской сверхглубокой будет подогрет фильмом, который выйдет в этом году.Интерес к Кольской сверхглубокой будет подогрет фильмом, который выйдет в этом году.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Кольскую сверхглубокую скважину обсуждают уже много лет, хотя в наши дни проект законсервирован и забыть учеными, но не туристами. И можно быть увереным, что мистический триллер, который снимали в Териберке про объект, только подогреет этот интерес.

А пока про Кольскую сверхглубокую вспомнил журнал Scientific Аmerican. Автор статьи Сабрина Штиервальт говорит, что испытывает чувство беспокойства из-за скважины.

- Портал к центру Земли находится среди руин заброшенной проектной площадки в Мурманске. Местные жители называют его дорогой к черту, - пишет наша коллега.

В свое материале она рассказывает историю проекта, как он был завершен и про попытки других стран повторить достижение Совесткого Союза.

Напомним: американский пранкер, уроженец Мурманска, попал в египетскую тюрьму после того, как залез на одну из пирамид Гизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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