Американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад
Кольскую сверхглубокую скважину обсуждают уже много лет, хотя в наши дни проект законсервирован и забыть учеными, но не туристами. И можно быть увереным, что мистический триллер, который снимали в Териберке про объект, только подогреет этот интерес.
А пока про Кольскую сверхглубокую вспомнил журнал Scientific Аmerican. Автор статьи Сабрина Штиервальт говорит, что испытывает чувство беспокойства из-за скважины.
- Портал к центру Земли находится среди руин заброшенной проектной площадки в Мурманске. Местные жители называют его дорогой к черту, - пишет наша коллега.
В свое материале она рассказывает историю проекта, как он был завершен и про попытки других стран повторить достижение Совесткого Союза.
Напомним: американский пранкер, уроженец Мурманска, попал в египетскую тюрьму после того, как залез на одну из пирамид Гизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU