Американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:36:40+03:00

Интерес к Кольской сверхглубокой будет подогрет фильмом, который выйдет в этом году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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Кольскую сверхглубокую скважину обсуждают уже много лет, хотя в наши дни проект законсервирован и забыть учеными, но не туристами. И можно быть увереным, что мистический триллер, который снимали в Териберке про объект, только подогреет этот интерес.

А пока про Кольскую сверхглубокую вспомнил журнал Scientific Аmerican. Автор статьи Сабрина Штиервальт говорит, что испытывает чувство беспокойства из-за скважины.

- Портал к центру Земли находится среди руин заброшенной проектной площадки в Мурманске. Местные жители называют его дорогой к черту, - пишет наша коллега.

В свое материале она рассказывает историю проекта, как он был завершен и про попытки других стран повторить достижение Совесткого Союза.

Напомним: американский пранкер, уроженец Мурманска, попал в египетскую тюрьму после того, как залез на одну из пирамид Гизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU