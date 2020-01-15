Уроженец Мурманска залез на пирамиды Гизы и попал в египетскую тюрьму

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:42:55+03:00

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Без перчинки в своих поступках блогер Виталий Здоровецкий жить явно не может. Напомним, родился молодой человек в Мурманске, но из России его семья очень рано уехала в США.

Здесь Виталий стал зарабатывать как блогер. Например, на своем YouTube-канале он публикует видео с часто жестокими пранками (розыгрышами). Также он снимается в кино и активно ведет Instagram. Ради продвижения соцсетей уроженец Мурманска часто делает поступки на грани. Например, он выбегал раздетым на поле во время футбольного матча Чемпионата мира-2014 и во время игры NBA.

В свое время его забрали в тюрьму за то, что Виталий залез на надпись Hollywood. Теперь история повторилась.

- Нет слов, чтобы описать, что я пережил за последние пять лет. Меня арестовали в Египте, потому что забрался на пирамиды Гизы. Я много раз был в тюрьме, но этот раз - наихудший! Я видел ужасные вещи и никому этого не желаю, но я сделал это ради хорошего дела и скоро поделюсь видео, - написал Виталий Здоровецкий в своем Instagram.

kingvitaly No words can explain what I just went through the past 5 days. I was locked up in Egypt because I climbed the Pyramids Of Giza. I ve been in Jail many times but this one was by far the very worst. I saw horrible things and I don t wish this upon anybody. Was it worth it? FUCK YEAH! I did it for a good cause and soon I m going to share the whole video so the whole world can see

ИСТОЧНИК KP.RU