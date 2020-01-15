Уроженец Мурманска залез на пирамиды Гизы и попал в египетскую тюрьму
Без перчинки в своих поступках блогер Виталий Здоровецкий жить явно не может. Напомним, родился молодой человек в Мурманске, но из России его семья очень рано уехала в США.
Здесь Виталий стал зарабатывать как блогер. Например, на своем YouTube-канале он публикует видео с часто жестокими пранками (розыгрышами). Также он снимается в кино и активно ведет Instagram. Ради продвижения соцсетей уроженец Мурманска часто делает поступки на грани. Например, он выбегал раздетым на поле во время футбольного матча Чемпионата мира-2014 и во время игры NBA.
В свое время его забрали в тюрьму за то, что Виталий залез на надпись Hollywood. Теперь история повторилась.
- Нет слов, чтобы описать, что я пережил за последние пять лет. Меня арестовали в Египте, потому что забрался на пирамиды Гизы. Я много раз был в тюрьме, но этот раз - наихудший! Я видел ужасные вещи и никому этого не желаю, но я сделал это ради хорошего дела и скоро поделюсь видео, - написал Виталий Здоровецкий в своем Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU