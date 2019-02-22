2019-02-22T16:21:30+03:00
Звезды

Мурманский пранкер снялся в американском фильме ужасов

Живущий в США Виталий Здоровецкий сыграл роль звезды интернета в "Убийственной вечеринке"
Мария ПАШЕНКОВА
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Slasher Party растянули на 80 минут. Фото: vk.com/vzdorovetsky.Slasher Party растянули на 80 минут. Фото: vk.com/vzdorovetsky.
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Чаще всего имя уроженца Мурманска Виталия Здоровецкого связано с какими-то конфликтами. Молодой человек провоцирует их сам, потому что позиционирует себя как пранкера (те, кто любят разыгрывать людей, и довольно жестко, - Ред.).

Например, он выбегал полураздетым во время спортивных матчей, представал в роли маньяка-убийцы или залезал на надпись "Hollywood", за что не раз имел проблемы с полицией.

Но сейчас Виталий Здоровецкий напомнил о себе более мягким способом, хотя в свойственной ему манере. Он снялся в фильме ужасов "Убийственная вечеринка" режиссера Тони Вильялобоса.

Виталий Здоровецкий (в центре) сыграл звезду, которую пытается убить маньяк. Фото: скриншот видео

Виталий Здоровецкий (в центре) сыграл звезду, которую пытается убить маньяк.Фото: скриншот видео

- Компания блогеров и прочих известных интернет-звезд устраивает грандиозную вечеринку на Голливудских холмах. Для этих целей у них арендован потрясающий особняк, и мероприятие должно было пройти на высшем уровне, если бы в самый разгар вечеринки не появился таинственный убийца, скрывающийся под маской, - описывает сюжет фильма сайт kino-horror.net.

Все актеры по факту играют самих себя. Имена многих американских интернет-знаменитостей немного скажут россиянам. Но есть в фильме и знаменитые актеры, например, Дэнни Трехо, также известный как Мачете.

"Убийственная вечеринка" уже оказалась на просторах всемирной паутины с рейтингом 18+, присвоенным из-за сцен убийств и развлечений молодежи, которые плохо влияют на здоровье.

Увидеть трейлер "Вечеринки" можно на официальном Youtube канале пранкеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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