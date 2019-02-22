Мурманский пранкер снялся в американском фильме ужасов
Чаще всего имя уроженца Мурманска Виталия Здоровецкого связано с какими-то конфликтами. Молодой человек провоцирует их сам, потому что позиционирует себя как пранкера (те, кто любят разыгрывать людей, и довольно жестко, - Ред.).
Например, он выбегал полураздетым во время спортивных матчей, представал в роли маньяка-убийцы или залезал на надпись "Hollywood", за что не раз имел проблемы с полицией.
Но сейчас Виталий Здоровецкий напомнил о себе более мягким способом, хотя в свойственной ему манере. Он снялся в фильме ужасов "Убийственная вечеринка" режиссера Тони Вильялобоса.
Виталий Здоровецкий (в центре) сыграл звезду, которую пытается убить маньяк.Фото: скриншот видео
- Компания блогеров и прочих известных интернет-звезд устраивает грандиозную вечеринку на Голливудских холмах. Для этих целей у них арендован потрясающий особняк, и мероприятие должно было пройти на высшем уровне, если бы в самый разгар вечеринки не появился таинственный убийца, скрывающийся под маской, - описывает сюжет фильма сайт kino-horror.net.
Все актеры по факту играют самих себя. Имена многих американских интернет-знаменитостей немного скажут россиянам. Но есть в фильме и знаменитые актеры, например, Дэнни Трехо, также известный как Мачете.
"Убийственная вечеринка" уже оказалась на просторах всемирной паутины с рейтингом 18+, присвоенным из-за сцен убийств и развлечений молодежи, которые плохо влияют на здоровье.
Увидеть трейлер "Вечеринки" можно на официальном Youtube канале пранкеров.
ИСТОЧНИК KP.RU