После истории с закопанным в снег живым ребенком в Кандалакше возбудили уголовное дело по халатности

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:38:24+03:00

Следовтаели проверят тех, кто должен был наблюдать за поведением Дениса.

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Уже второе уголовное дело возбуждено по истории , случившейся 21 февраля в Кандалакше. Напомним: 15-летний Денис Иванов* избил и закопал в снег живым 11-летнего Витю. Сейчас подростка обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетнего. Он уже дает показания.

Впрочем, следователей интересуют и другие участники этой истории. Известно, что семья состояла на учете, и мама Дениса не раз говорила, что не справляется с сыном.

- Юридическая оценка будет дана действиям должностных лиц из числа органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ходе предварительного следствия будет произведен комплекс следственных действий, направленных на проверку полноты и качества профилактической работы с несовершеннолетним, котоая предшествовала 21 февраля, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Кроме того стало известно, что не вся распространившаяся в сети информация о Денисе верна. Так, писали, что он может быть причастен к убийству бездомного в Кандалакше. Но это не так. Ранее представители СКР навестили Витю в больнице.

*имена участников изменены

ИСТОЧНИК KP.RU