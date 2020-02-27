Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Мурманскую область

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:40:07+03:00

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Известный дизайнер Артемий Лебедев уже бывал в Мурманской области. Напомним: в 2016 году он придумал оформление для развития туристического кластера "Хибины". Знаменитые красные остановки - это его творение.

И вот он вернулся. В своем Instargram дизайнер выложил несколько фотографий из поездки по Заполярью.

- Дико круто, что русские города начинают догонять, что надо любить свои реалии, а не стыдиться их. Все эти кедровые орешки в Новосибирске и вино в Краснодаре - это очень-очень правильно. Вот в Мурманске в магазинах сувениров появляются модельки подводных лодок - это кайф. Осталось научиться продавать их по 1000 рублей, а не по 10 000 и будет ваще отвал башки, - так Лебедев подписал фотографию с очень заполярными сувенирами - миниатюрными подлодками.

Также он выложил снимок из аэропорта "Мурманск" и отметил, что его "назвали именем Николая II. Кровожадного, безвольного, бездарного царя". Зачем Артемий Лебедев приехал в Мурманскую область, афишировать он не стал. Северяне гадают, не стал ли он сотрудничать с губернатором Андреем Чибисом, который делает большую ставку на изменение внешнего облика заполярных городов.

temalebedev Теплый ламповый Мурманск.

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