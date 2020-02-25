2020-02-25T18:00:26+03:00
Общество

Завершены поиски пациента, ушедшего из инфекционной больницы Мурманска

Алексей Кустов пропал из медучреждения вечером 21 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Мужчину нашли меньше, чем за полдня. Фото: vk.com/murmanspas51Мужчину нашли меньше, чем за полдня. Фото: vk.com/murmanspas51
Изменить размер текста:

Северянина, бесследно пропавшего из инфекционной больницы, которая расположена на улице Полухина, 7 в Мурманске, успешно отыскали. Алексей Кустов ушел из медучреждения 21 февраля около 18.00, и его родные сразу подняли тревогу.

34-летний мужчина был дезориентирован и нуждался в помощи врачей. Для успешного завершения поисков волонтерам поисково-спасательного отряда «МурманСпас» и неравнодушным горожанам потребовалось менее шести часов. К счастью, пациента отыскали живым и невредимым.

-Нашелся! Всем людям, которые помогали огромное спасибо! Как хорошо, что на свете еще есть люди с большими и добрыми сердцами! – отметили родственники Алексея на странице отряда «МурманСпас» в соцсетях.

Они отметили, что мужчина иногда ведет себя как ребенок, поэтому на улице с ним могло случиться что угодно. Пока Алексей блуждал по городу, зашел в магазин погреться. Когда ему сказали, что сейчас вызовут полицию, чтобы помочь ему, мужчина испугался и убежал.

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек утром 5 февраля ушел от своего друга, и с тех пор так и не вернулся домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершены поиски пациента, ушедшего из инфекционной больницы Мурманска
Андрей Чибис сказал, как наказать виноватых. что учителям и медикам вовремя не повысили зарплаты
Третье место в Топ самых фотогеничных локаций России заняло кладбище кораблей в Териберке
В Мурманске завершились поиски 38-летнего мужчины, склонного к алкоголизму
Психолог: «Подросток из Кандалакши, который чуть не убил ребенка, очень долго копил в себе злость»
Борис Коган: "Штрафы и порицание на таких детей, как подросток из Кандалакши, не действуют"
Жители Кандалакши вышли на стихийный митинг из-за действий подростка, державшего город в страхе
«Без паники!»: В Мурманске снова «горит» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Мама подростка из Кандалакши, который закопал в снег мальчика: "Пусть сначала посмотрят на своих детей"
В Мурманске не будет приложения с онлайн-батюшкой
В Туломе собака укусила девочку-подростка за лицо
Жительнице Мурманска, которая сбывала наркотики, на 14 лет отсрочили тюремный срок
В Мурманской области зарплаты пожарным повысят в среднем на 6-8 тысяч рублей
Следователи проверят все сообщения в соцсетях о жестоких поступках подростка из Кандалакши
Прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль дело о закопанном в снег мальчике
Снегопад парализовал движение на объездной дороге в Мурманске
В Мурманске за взятку будут судить руководителя Центра спортивной подготовки
Губернатор Мурманской области поручил поощрить врачей из Кандалакши, спасших закопанного в снег ребенка
На трассе "Кола" столкнулись "газель" и Mersedes, двое погибших
В Ковдоре собирают деньги на памятник Николаю II
В Апатитах ВИЧ-инфицированный мужчина спал с несовершеннолетним
В Мурманске начали восстанавливать разрушенный взрывом бытового газа дом на улице Свердлова
Глава Кандалакши рассказал, как себя чувствует мальчик, которого закопали живым в снег
Источник: "Подросток из Кандалакши, который чуть не задушил 11-летнего мальчика, отравил чаем другого ребенка"