Завершены поиски пациента, ушедшего из инфекционной больницы Мурманска
Северянина, бесследно пропавшего из инфекционной больницы, которая расположена на улице Полухина, 7 в Мурманске, успешно отыскали. Алексей Кустов ушел из медучреждения 21 февраля около 18.00, и его родные сразу подняли тревогу.
34-летний мужчина был дезориентирован и нуждался в помощи врачей. Для успешного завершения поисков волонтерам поисково-спасательного отряда «МурманСпас» и неравнодушным горожанам потребовалось менее шести часов. К счастью, пациента отыскали живым и невредимым.
-Нашелся! Всем людям, которые помогали огромное спасибо! Как хорошо, что на свете еще есть люди с большими и добрыми сердцами! – отметили родственники Алексея на странице отряда «МурманСпас» в соцсетях.
Они отметили, что мужчина иногда ведет себя как ребенок, поэтому на улице с ним могло случиться что угодно. Пока Алексей блуждал по городу, зашел в магазин погреться. Когда ему сказали, что сейчас вызовут полицию, чтобы помочь ему, мужчина испугался и убежал.
Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек утром 5 февраля ушел от своего друга, и с тех пор так и не вернулся домой.
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