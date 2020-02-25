2020-02-25T17:48:47+03:00
Туризм

Третье место в Топ самых фотогеничных локаций России заняло кладбище кораблей в Териберке

Также туристы едут в Мурманскую область ради северного сияния
Лидия АРСТОВА
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Кладбище судов в Териберке, что и говорить, место колоритное.Кладбище судов в Териберке, что и говорить, место колоритное.Фото: Олег ФИЛОНОК
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В нашу эпоху селфи места для отдыха чаще всего выбирают по фотографиям. Специалисты туристического поисковика Aviasales.ru составили рейтинг самых фотогеничных уголков России. В голосовании приняли участие 10 тысяч респондентов. В Топ-3 попала и жемчужина Кольского Севера Териберка, занявшая третье место.

Россияне выделяют конкретную локацию села, которую фотографируют чаще всего, - кладбище кораблей. Популярность объекта среди туристов ежегодно увеличивается в два раза. Специалисты сообщают, что ажиотаж произошел из-за попадания кладбища в художественные фильмы. Также российские туристы отмечают, что хотели бы увидеть северное сияние, которое на нашей широте играет особенно часто.

Лидером рейтинга стало озеро Байкал. Классические фотографии на фоне голубого льда не перестают привлекать огромное количество вооружившихся фотоаппаратами путешественников. Второе место у живописных болотных кипарисов в Анапе.

Напомним: в феврале в Териберке снимали фильм про Кольскую сверхглубокую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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