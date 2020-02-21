В Апатитах проводят проверку по смерти 15-летнего подростка

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:08:55+03:00

Рассматривается версия, что он сам шел из жизни

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16 февраля в Апатитах в квартире по месту жительства было найдено тело 15-летнего подростка. По данному факту уже начата доследственная проверка.

- Признаков насильственной смерти на теле молодого человека пока не было обнаружено., - сообщила "КП" и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Рассматриватся версия, что школьник добровольно ушел из жизни из-за личных проблем.

Напомним: следователи возбудили уголовное дело по разбившему 17-летнему подростку. Его тело нашли у четырнадцатиэтажного дома №212 на проспекте Кольский. Подросток упал с последнего этажа. Признаков насильственной смерти на теле сначала не обнаружили, также же, как и с апатитским подростком, рассматривается версия самоубийства.

Также ранее полиция задержала подростков, которые гуляли по центру Мурманска с пневматическим пистолетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU