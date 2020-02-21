В Апатитах проводят проверку по смерти 15-летнего подростка
16 февраля в Апатитах в квартире по месту жительства было найдено тело 15-летнего подростка. По данному факту уже начата доследственная проверка.
- Признаков насильственной смерти на теле молодого человека пока не было обнаружено., - сообщила "КП" и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Рассматриватся версия, что школьник добровольно ушел из жизни из-за личных проблем.
Напомним: следователи возбудили уголовное дело по разбившему 17-летнему подростку. Его тело нашли у четырнадцатиэтажного дома №212 на проспекте Кольский. Подросток упал с последнего этажа. Признаков насильственной смерти на теле сначала не обнаружили, также же, как и с апатитским подростком, рассматривается версия самоубийства.
Также ранее полиция задержала подростков, которые гуляли по центру Мурманска с пневматическим пистолетом.
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ИСТОЧНИК KP.RU