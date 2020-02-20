2020-02-20T17:06:39+03:00
Общество

Через российско-норвежскую границу в Мурманскую область пытались провезти позвонок кита

Груз весом 14,95 килограмма выдал специфичный запах
Ника СВЕТЛОВА
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С начала года на граанице с Финляндией и Норвегией зафиксировали 26 нарушений.С начала года на граанице с Финляндией и Норвегией зафиксировали 26 нарушений.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники Мурманской таможни уже многое повидали на свое веку. Как только пересекающие границу не пытаются провезти запрещенные товары. Помнится, одна женщина даже пыталась выдать сыр за горб.

Только с начала года на КПП с Финляндией и Норвегией было зафиксировано уже 26 нарушений! Проезжающие пытались взять с собой 16 литров бензина сверх нормы, 430 киллограмов запрещенных товаров и 43 кило продуктов. Среди конфиската встречались и интересные сувениры.

- В одном из случаев россиянин ввозил позвонок кита весом 14,95 килограмма и с резким специфическим запахом, найденный, с его слов, у мыса Нордкап в Норвегии. Данный товар относится к категории «необработанная позвоночная кость млекопитающего», подлежит ветеринарному контролю и ввозится с соблюдением установленного законодательством порядка. Возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Позвонок кита выдал специфичный запах. Фото: Мурманская таможня

Позвонок кита выдал специфичный запах. Фото: Мурманская таможня

ИСТОЧНИК KP.RU

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Через российско-норвежскую границу в Мурманскую область пытались провезти позвонок кита
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