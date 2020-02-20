Через российско-норвежскую границу в Мурманскую область пытались провезти позвонок кита
Сотрудники Мурманской таможни уже многое повидали на свое веку. Как только пересекающие границу не пытаются провезти запрещенные товары. Помнится, одна женщина даже пыталась выдать сыр за горб.
Только с начала года на КПП с Финляндией и Норвегией было зафиксировано уже 26 нарушений! Проезжающие пытались взять с собой 16 литров бензина сверх нормы, 430 киллограмов запрещенных товаров и 43 кило продуктов. Среди конфиската встречались и интересные сувениры.
- В одном из случаев россиянин ввозил позвонок кита весом 14,95 килограмма и с резким специфическим запахом, найденный, с его слов, у мыса Нордкап в Норвегии. Данный товар относится к категории «необработанная позвоночная кость млекопитающего», подлежит ветеринарному контролю и ввозится с соблюдением установленного законодательством порядка. Возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.
Позвонок кита выдал специфичный запах. Фото: Мурманская таможня
ИСТОЧНИК KP.RU