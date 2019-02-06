Жительница Мурманской области пыталась провезти через границу съедобный горб

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-06T08:59:31+03:00

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В Мурманской таможне подвели итоги работы за 2018 год. В отчете нашлось место и для числовых данных, и для смешных историй.

Так, исполняющий обязанности начальника Мурманской таможни Олег Макарский вспомнил курьез, случившийся в пункте пропуска. Сотрудники заметили женщину в возрасте... с горбом. Именно этот физический недостаток смутил таможенников, а также странное поведение дамы. Они стали проверять северянку и обнаружили, что горб сделан из сыра. Кусок потянул на килограмм. Так она хотела провезти через границу товар сверх нормы. Вместо сыра женщина получила административный протокол.

- В ушедшем году Мурманской таможней возбуждено 1401 дело об административном правонарушении (в 2017-м – 1299 дел), из которых тридцать два дела возбуждены по фактам перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля, использованием тайников и мест, затрудняющих обнаружение товаров. Остальные возбуждены преимущественно по фактам недекларирования, недостоверного декларирования товаров, а также нарушения запретов и ограничений, - добавил Олег Макарский.

Всего же в прошлом году границу Мурманской области пересекли почти 577 тысяч человек, 211 тысяч легковых автомобилей и было провезено более 6,3 миллионов тонн внешнеторговых грузов.

ИСТОЧНИК KP.RU