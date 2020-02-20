Угроза ЧС: В Мурманске выделили почти 5,5 миллиона рублей на вывоз скопившегося во дворах снега

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:34:13+03:00

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Тот факт, что дороги в городах и поселках Кольского полуострова от снега убраны, но дворы даже в самой столице Заполярья утопают в сугробах, а в том же Кировске белоснежные горы доходят уже до окон второго этажа, признают не только жители, но и чиновники. Предвосхищая жаркое оперативное совещание у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, власти самого крупного города за Полярным кругом нашли дополнительные деньги на уборку снега.

- Постановляю выделить из резервного фонда 5 495 000 рублей управлению дорожного хозяйства на неотложные работы по уборке снежных завалов и вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов в объеме, необходимом для устранения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, - сообщается в документе за подписью главы администрации Мурманска Евгения Никоры.

На эти деньги велено избавить от белоснежных гор дворы на 17 улицах заполярной столицы: Академика Книповича, Александрова, Саши Ковалева, Старостина, Карла Маркса, Ломоносова, Капитана Орликовой, Капитана Пономарева, Самойловой, Чумбарова-Лучинского, Александра Невского, Свердлова, Марата и Зеленой, а также в проезде Капитана Тарана и на проспектах Кирова, Кольском, Ленина и Героев-североморцев. В документе указаны конкретные дворы, где дела, видимо, идут совсем плохо.

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