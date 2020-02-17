«Безобразная ситуация»: Андрей Чибис застрял на машине в трех дворах Мурманска

Еженедельно на оперативном совещании вице-губернатор и министр энергетики и ЖКХ браво рапортуют о героической борьбе со снегом. Вот только северянам далеко не всегда видны эти бойцы невидимого фронта.

- Наименьший процент уборки территорий отмечен в Кировске - на уровне не более 70% (дворы и тротуары) и Мурманск - не более 80% дворов. Недостаточные темпы уборки снега и в ЗАТО Александровск. При этом мы отмечаем резкое изменение погодных условий, в том числе переходы через ноль. В связи с чем произошел рост числа травмированных из-за гололеда граждан: из 352 человек 17 были госпитализированы, - доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев. – Также произошел рост жалоб на неубранный снег на портал «Наш Север» - за неделю 257 обращений.

Убранного не видно

Сами северяне уже давно приметили, что дежурные доклады не описывают реальную ситуацию – дворы буквально утопают в снегу, а в отчетах чиновников все хорошо. Заметил это и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который на минувшей неделе сам проехался по дворам.

- 80% убранных дворов в Мурманске, говорите? Что вы считаете убранной территорией? Только я на легковом автомобиле застрял в трех дворах, - разгневался глава региона. – Ситуация с уборкой придомовых территорий безобразная. Так больше продолжаться не может!

Теперь подход к уборке снега в Мурманской области будет другой. Появление и последующее подтверждение неубранного во дворе снега или мусора будет грозить заместителю главы администрации муниципалитета, отвечающему за сферу ЖКХ, дисциплинарным взысканием. Регулярное повторение этой ситуации будет считаться официальным приглашением прокуратуры для проверки эффективности деятельности администрации, а уже по ее результатам в отношении руководителя органов местного самоуправления будет приниматься юридическое решение.

Тоже касается и регионального оператора Управления отходами. Неубранный мусор будет фиксироваться, оформляться претензия, а после определенного количества таких фактов – штраф и инициация расторжения договора.

Первый пошел

- Ссылки на снегопады и плохую работу управляющих компаний больше не принимаются. Почему когда я заезжаю во двор и лично пишу с формулировкой «Какого тут происходит?», у УК появляется техника и все убирают? Что делают муниципальные чиновники? В чем проблема слезть со своих кресел, сесть в машину и проехаться? Где те самые главы округов, которые должны за это отвечать? Не в режиме фиксации и выписывания бумажки, а в режиме управления процессом. Если система автоматически не функционирует, пусть работают вручную. Басни о том, что мы живем в Арктике, у нас много снега, потерпите, будете рассказывать в другом месте, - отрезал Андрей Чибис

И первый выговор не заставил себя ждать. Его прямо на оперативном совещании получила заместитель главы администрации Мурманска Валентина Доцник. Так что муниципальных чиновников можно поздравить с почином. Вот только возымеют ли карательные меры эффект и избавят ли от снежной каши во дворах северян? Пока же в снежный плен умудряется попадать даже тяжелая техника, что уж говорить о легковушках. Соцсети пестрят призывами о помощи тех, кто не смог выбраться из двора.