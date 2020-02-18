2020-02-18T18:09:21+03:00
Общество

В Мурманске и Ловозерском районе закрыли 12 классов из-за вспышки гриппа и ОРВИ

Образовательный процесс в шести школах Мурманской области пришлось на время приостановить
Наталья ЛОБАНОВА
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Заполярные школьники пока что сидят по домам. Фото: pixabay.comЗаполярные школьники пока что сидят по домам. Фото: pixabay.com
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Бродящие по Мурманской области вирусы никак не дают ученикам грызть гранит науки. Так, в начале февраля пришлось закрыть из-за низкой посещаемости 15 классов в трех школах заполярной столицы и Ловозерского района. На прошедшей неделе ситуация в лучшую сторону не изменилась, ведь в регионе продолжается сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом.

- Чтобы сдержать распространение респираторных заболеваний, на данный момент полностью приостановлен образовательный процесс в 12 классах шести учебных заведений кольского края, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

В ведомстве напоминают северянам о простых житейских правилах, которые снизят риск подхватить инфекцию: нужно тщательно мыть руки, проветривать свой дом и поддерживать его чистоту, употреблять больше фруктов и овощей, полноценно отдыхать и заниматься в меру спортом. А главное – при первых признаках недомогания не занимться самолечением, а обязательно сходить к доктору.

Напомним: в начале февраля эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Мурманске был превышен на 52%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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