В Мурманске заболеваемость гриппом и ОРВИ на критической отметке

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:46:14+03:00

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Подхватить простуду в Мурманской области можно на раз два, ведь капризная погода со своими метелями и морозами кого угодно заставит слечь в постель с градусником. Так, статистика по заболеваемости гриппом и ОРВИ в заполярной столице оказалась тревожной – эксперты выявили, что эпидемический порог превышен больше, чем в половину.

- С 27 января по 2 февраля в Северо-Западном федеральном округе эпидпороги превышены по населению в Мурманске на 52,5%, в том числе среди взрослого населения (на 27,4%), детей 7-14 лет (на 28,1%) и малышей от 0 до двух лет (на 34,0%), - сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева.

Больше, чем в Мурманске болеют гриппом и ОРВИ в Астрахани, Чите, Якутске и Кемерово.

Согласно анализу специалистов, превышение эпидпорогов в целом выявлено в 17 городах России, а тенденция увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжилась во всех округах, причем болеют как взрослые, так и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU