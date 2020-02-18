2020-02-18T15:41:22+03:00
Дом. Семья

В Мурманске хотят построить первый в России кинологический парк

С такой идеей выступил глава региона, а северяне его поддержали
Елена МОЛОДЦОВА
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Идея кинологического парка пришлась по душе мурманчанам.Идея кинологического парка пришлась по душе мурманчанам.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Проблема с выгулом собак на Кольском полуострове назрела давно. Однако решать ее власти до сих пор не торопились. Но с приходом нового губернатора Мурманской области Андрея Чибиса забрезжил свет в конце и этого тоннеля.

- Мурманск – один из лидеров по числу домашних собак на человека в России. В городе их больше 10 тысяч! Теперь 10 001, потому что мы с семьей переехали вместе с собакой, - говорит Андрей Владимирович. – Еще в Мурманске – семь кинологических клубов, но при этом практически отсутствуют площадки для выгула и дрессировки собак. Есть идея сделать первый в стране специализированный кинологический парк.

Кинологический парк отлично впишется в Ленинский окргу Мурманска. Фото: соцсети

Кинологический парк отлично впишется в Ленинский окргу Мурманска. Фото: соцсети

На новой площадке, которую хотят сделать в Ленинском округе, будет все, о чем только может мечтать человек с четвероногим другом: деление на зоны для декоративного, служебного и охотничьего собаководства; полосы препятствий, беговые маршруты и для собачьих упряжек; тренировочные площадки для мокроносых разных пород и возрастов, а также для социализации разновозрастных собак; площадки для выставок и зона барбекю с навесом и скамейками.

В целом мурманчане поддержали идею Центра городского развития Мурманской области и главы региона. Из 5091 проголосовавшего почти 86% высказались за парк и лишь 14% против. Правда, большинство отметили, что последняя зона будет все-таки лишней, а при проектировании парка необходимо учесть климатические особенности города.

Напомним: в Заполярном площадку для выгула и дрессировки собак планировали построить, выиграв в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Норникеля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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