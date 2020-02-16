Среди жительниц Кировска ищут норвежскую королеву

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:06:03+03:00

Актриса на роль венценосной особы понадобилась для съемок фильма в Хибинах

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В сказке про Золушку принц объездил все королевство с туфелькой за пазухой, чтобы найти свою любовь. В Мурманской области происходит похожая ситуация. Только ищут не принцессу, а королеву, и не Родины Шарля Пьеро, а Норвегии.

На портале Opentown появилась новая информация о фильме «Белый снег», сцены которого будут отсняты в Хибинах. Среди северян в Кировске уже наши часть актеров для массовки. Всего режиссеру картины Николаю Хомерики необходимо найти две сотни второстепенных артистов.

Не все главные актеры прибудут из столицы. К началу съемок в конце марта режиссеру предстоит найти женщину на роль королевы Норвегии Сони. Возможно, актрисой станет один из жителей Кольского Заполярья.

— Ищем женщину (58-65 лет) похожего типажа (как на фото) на роль королевы Норвегии, — передает издание сообщение киношников.

Ранее «Комсомолка» сообщала подробности съемки фильма «Белый снег» про лучшую лыжницу прошлого столетия Елену Вяльбе.

ИСТОЧНИК KP.RU