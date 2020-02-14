2020-02-14T15:52:08+03:00
Здоровье

В Мурманске запись на прием в женские консультации перейдет в онлайн-режим

Теперь получить номерок к гинекологу станет гораздо проще
Наталья ЛОБАНОВА
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С мая этого года мурманчанкам больше не придется идти за талоном в регистратуру. Фото: pixabay.comС мая этого года мурманчанкам больше не придется идти за талоном в регистратуру. Фото: pixabay.com
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Долгие очереди в регистратуре за талоном на прием к врачу остались в прошлом. Так, с этого года все женские консультации Мурманска переходят на онлайн-запись.

- В 2020 году записаться на первичный прием к врачу-акушеру-гинекологу можно будет дистанционно. С 17 февраля в женской консультации № 3, расположенной на проспекте Кольском, 143/145 начинает работать единый многоканальный телефон для записи к доктору. С 10 марта запись будет осуществляться через call-центр и через интернет-портал, а в мае все женские консультации заполярной столицы перейдут на онлайн-запись, - рассказали в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре.

Сейчас на первичное обращение к врачу-гинекологу выделяется 12 номерков. 3 из них размещаются ежедневно на две недели вперед для электронной записи на интернет-портале, а 9 номерков выдаются лично в регистратурах женских консультаций, что создает неудобства для пациенток.

С 10 марта запись на прием к врачу будет осуществляться через call-центр по телефону: 8 (8152) 567-009 и через Интернет-портал reg.polarmed.ru

Напомним: ранее губернатору Андрею Чибису во время его посещения областного перинатального центра пожаловались, что попасть к женскому врачу все равно, что пройти квест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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