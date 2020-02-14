Новый вице-губернатор возмущен качеством работы управляющих компаний в Мурманске и Североморске

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:20:12+03:00

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Бесспорно, эта зима в Заполярье в отличие, например, от той же Москвы оказалась довольно снежной. В горы неубранных осадков, скопившихся во дворах, и окунулся назначенный десять дней назад на пост вице-губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. С внеплановой проверкой заместитель главы региона по тарифному регулированию и ЖКХ нагрянул в Североморск и столицу Заполярья, проехав по адресам, откуда поступает больше всего жалоб.

- Дороги, за которые отвечают городские власти, убирают, техника есть. Но качество уборки дворов меня не устраивает. Машины не могут заехать, а что делать маме с коляской – не выходить на улицу? Управляющие компании работают крайне плохо, - сделал неутешительные выводы Юрий Сердечкин.

К слову, для северян такие результаты проверки не новость – кому как не им знать, что каждый день приходится пробираться через нежную кашу, а автовладельцы и вовсе не расстаются с лопатами. Однако вице-губернатор намерен перейти от слов к делу.

- Своевременная уборка территории – вопрос грамотного управления, рационального использования ресурсов и уборочной техники. Систему уборки зимой необходимо радикально менять. Мы над этим работаем. Однако контроль за уборкой дворов и дорог от снега будет усилен, а внеплановые выездные проверки в муниципалитетах продолжатся, - подчеркнул Юрий Сердечкин.

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