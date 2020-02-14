2020-02-14T10:20:12+03:00
Общество

Новый вице-губернатор возмущен качеством работы управляющих компаний в Мурманске и Североморске

Систему уборки снега в региональном правительстве намерены кардинально поменять
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Юрий Сердечкин сам прошелся по труднопроходимым из-за снежной каши дворам Мурманска и Североморска. Фото: Правительство Мурманской областиЮрий Сердечкин сам прошелся по труднопроходимым из-за снежной каши дворам Мурманска и Североморска. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Бесспорно, эта зима в Заполярье в отличие, например, от той же Москвы оказалась довольно снежной. В горы неубранных осадков, скопившихся во дворах, и окунулся назначенный десять дней назад на пост вице-губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. С внеплановой проверкой заместитель главы региона по тарифному регулированию и ЖКХ нагрянул в Североморск и столицу Заполярья, проехав по адресам, откуда поступает больше всего жалоб.

- Дороги, за которые отвечают городские власти, убирают, техника есть. Но качество уборки дворов меня не устраивает. Машины не могут заехать, а что делать маме с коляской – не выходить на улицу? Управляющие компании работают крайне плохо, - сделал неутешительные выводы Юрий Сердечкин.

К слову, для северян такие результаты проверки не новость – кому как не им знать, что каждый день приходится пробираться через нежную кашу, а автовладельцы и вовсе не расстаются с лопатами. Однако вице-губернатор намерен перейти от слов к делу.

- Своевременная уборка территории – вопрос грамотного управления, рационального использования ресурсов и уборочной техники. Систему уборки зимой необходимо радикально менять. Мы над этим работаем. Однако контроль за уборкой дворов и дорог от снега будет усилен, а внеплановые выездные проверки в муниципалитетах продолжатся, - подчеркнул Юрий Сердечкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый вице-губернатор возмущен качеством работы управляющих компаний в Мурманске и Североморске
В Североморске предприниматель получил грант на открытие детского сада и смог на этом незаконно нажиться
В Мурманской области запустили флешмоб в поддержку врачей #янеживотное
Житель Лоухов ради поездки к друзьям в Мурманскую область взломал гараж и украл электро-лобзик
В Мурманске горит мусоросжигательный завод
Мурманская область стала аутсайдером в рейтинге «футбольности» регионов России
В Мурманске открылся пункт по приему старых батареек и шин
Тушение пожара в Коле осложняется горящими в цехе древесиной, лаками и красками
Добраться из Мурманска до Кипра станет удобнее через "Пулково"
В Мурманске у школы нашли труп женщины
«Колоколам уже 20 лет»: В Ловозере всем миром строят колокольню
Жительница Мурманска зарезала своего знакомого и уложила «спать»
Жителям Мурманской области удалось заснять Снежную Луну
В Коле ликвидировали открытый огонь в цехе деревообработки
Полиция Мурманска закончила проверку по горевшей у "Громады" машине
Россияне не прочь провести День влюбленных в Хибинах
В школе Североморска ученице воткнули ручку в глаз
Снежная фигура мурманчан «Космос нас любит» отличилась на международном конкурсе
Студентов медицинского вуза Санкт-Петербурга приглашают работать в Мурманской области
900 квадратных метров: В Коле у горящего склада рухнула крыша
Александр Хомяков покинул должность вице-губернатора Мурманской области
В Мончегорске больше недели ищут мужчину в шапке с помпоном
Прокуратура заинтересовалась пожаром в шахте Кировского рудника
Росздравнадзор: в Мурманской области нет дефицита жизненно важных лекарств