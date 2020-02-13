2020-02-13T15:06:24+03:00
Добрые дела

«Колоколам уже 20 лет»: В Ловозеро всем миром строят колокольню

Чтобы восстановить историческую несправедливость, надо больше двух миллионов рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Колокола ждут возможности зазвонить уже почти 20 лет. Фото: "Колокольня за Полярным кругом"Колокола ждут возможности зазвонить уже почти 20 лет. Фото: "Колокольня за Полярным кругом"
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История православия в исконной колыбели саами типична для многих российских сел. После революции священника репрессировали, церковь разобрали, а на ее месте построили клуб, который теперь стал местным музеем. В 90-е годы с большим трудом жители Ловозера возвели небольшой храм без колокольни.

- В начале 2000-х по проекту Баренц Секретариата для села купили колокола, которые и хранятся уже почти 20 лет в местной церкви – колокольня так и не была построена. На сегодняшний день готов ее проект. Сметная стоимость стройки 2 209 194,94 рублей, - рассказывает автор проекта «Колокольня за Полярным кругом» Галина Шебут.

Если деньги удастся найти, то к 505-летию Ловозера в селе появится вот такая красивая колокольня. Фото: "Колокольня за Полярным кругом"

Если деньги удастся найти, то к 505-летию Ловозера в селе появится вот такая красивая колокольня. Фото: "Колокольня за Полярным кругом"

Деньги на грандиозную для Ловозера стройку собирают всем миром: и на Интернет-платформе «Начинание», и с помощью акции «Брусок», имя каждого участника которой поминают в храме на всех богослужениях и на благотворительных спектаклях совместно с Ловозерским национальным культурным центром.

- 321337 рублей на фундамент уже практически собраны. Благодаря платформе «Начинание» есть почти 30% от стоимости самого сруба, которая составляет 584 337 рублей. Однако еще нужны средства на кровлю, купол и внутреннее устройство колокольни, - говорит Галина Шебут.

Сумма внушительная, и без мецената стройка может порядком затянуться, а так хотелось бы, чтобы долгожданная колокольня стала подарком Ловозеру на его 505-летие, которое село отпразднует в 2022 году. Внести вклад в благое дело можно, переведя посильную сумму на карту, которая привязана к телефону 8-952-296-56-15, держатель – казначей прихода в Ловозере Нина Алексеевна С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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