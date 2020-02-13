Росздравнадзор: в Мурманской области нет дефицита жизненно важных лекарств
Чего сейчас не хватает в аптеках, так это медицинских масок - на фоне коронавируса они стали желанными и дорогими.
Но нет-нет, да проскочит в каком-нибудь паблике в "ВКонтакте" сообщение, что не могут северяне найти на витрине какое-то важное лекарство. Причем такое, что входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который утвержден распоряжением правительста страны.
Действительно ли есть проблема - "Комсомолка" спросила у регионального Росздравнадзора.
- За декабрь 2019 года и январь 2020 года не было выявлено стойкой дефектуры, способной ухудшить доступность лекарственной помощи, - сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области Ольга Фаткуллина. - Аптеки и индивидуальные предприниматели обязаы обеспечить минимальный ассортимент лекарственных препаратов.
В частности, мурманчане пожаловались, что в аптеках не хватает "Инсулина детемира" (торговое название "Левемир ФлексПен"). Но по информации ведомства, этот препарат для больных сахарным диабетом, проблем с ним нет - в той же "Аптеке Первой".
- По оперативным данным, полученным от министерства здравоохранения Мурманской области, "Инсулин детемир" есть в наличии в Мурманской области в достаточном количестве, доступен к выписке льготных рецептов, - пояснила Ольга Фаткуллина.
Если у северян все-таки возникнут проблемы или вопросы, то можно позвонить на "горячую линию" минздрава области (8152) 486-125 (с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу).
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ИСТОЧНИК KP.RU