Росздравнадзор: в Мурманской области нет дефицита жизненно важных лекарств

13 Февр. 2020 2020-02-12T17:35:22+03:00

Все важные лекарства в Мурманской области есть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для северян, которые хотят пожаловаться на проблемы с медикаментами, работает "горячая линия"

Изменить размер текста: A A

Чего сейчас не хватает в аптеках, так это медицинских масок - на фоне коронавируса они стали желанными и дорогими.

Но нет-нет, да проскочит в каком-нибудь паблике в "ВКонтакте" сообщение, что не могут северяне найти на витрине какое-то важное лекарство. Причем такое, что входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который утвержден распоряжением правительста страны.

Действительно ли есть проблема - "Комсомолка" спросила у регионального Росздравнадзора.

- За декабрь 2019 года и январь 2020 года не было выявлено стойкой дефектуры, способной ухудшить доступность лекарственной помощи, - сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области Ольга Фаткуллина. - Аптеки и индивидуальные предприниматели обязаы обеспечить минимальный ассортимент лекарственных препаратов.

В частности, мурманчане пожаловались, что в аптеках не хватает "Инсулина детемира" (торговое название "Левемир ФлексПен"). Но по информации ведомства, этот препарат для больных сахарным диабетом, проблем с ним нет - в той же "Аптеке Первой".

- По оперативным данным, полученным от министерства здравоохранения Мурманской области, "Инсулин детемир" есть в наличии в Мурманской области в достаточном количестве, доступен к выписке льготных рецептов, - пояснила Ольга Фаткуллина.

Если у северян все-таки возникнут проблемы или вопросы, то можно позвонить на "горячую линию" минздрава области (8152) 486-125 (с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU