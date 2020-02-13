Россияне не прочь провести День влюбленных в Хибинах

13 Февр. 2020 2020-02-12T17:50:01+03:00

В Хибинах бывает жарко даже зимой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курорт в Мурманской области вошел в рейтинг лучших мест для зимних выходных

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Мурманск и Териберка давно стали излюбленными местами для туристов. Оказывается, главный горный массив региона не менее популярен. Хибины вошли в рейтинг мест, где россияне хотели бы провести зимние выходные.

Туристический портал ТурСтат провел интернет-опрос среди жителей страны. На основе данных исследователи составили рейтинг лучших курортов России для отдыха на зимние выходные зимой 2020 года, а также на День защитника Отечества 23 февраля и День всех Влюбленных 14 февраля.

Курорты Северного Кавказа и Подмосковья признали лучшими для отдыха на зимние выходные. В Топ-10 вошли Хибины в Мурманской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, горный курорт «Роза Хутор» в Сочи (Краснодарский край), Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, горнолыжные курорты Подмосковья и другие.

Хибины популярны не только для туристов. Например, недавно сопки привлекли столичных режиссеров. Сцены фильма «Белый снег» про легендарную лыжницу снимут именно там.

ИСТОЧНИК KP.RU