2020-02-07T13:15:51+03:00
Звезды

Съемки фильма «Белый снег» про лучшую лыжницу прошлого столетия пройдут в Мурманской области

Одной из площадок для кинокартины станут Хибины
Лидия АРСТОВА
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Фильм о Елене Вяльбе выйдет в следующем году. Фото: vk.com/lyzhnikfuflyzhnikФильм о Елене Вяльбе выйдет в следующем году. Фото: vk.com/lyzhnikfuflyzhnik
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Заполярные сопки Мурманской области помогут компании «Эго продакшн» создать фильм про знаменитую лыжницу XX века Елену Вяльбе. Съемки «Белого снега» уже начались.

- В Москве Николай Хомерики и кинокомпания «Эго продакшн» приступили к съемкам спортивной драмы «Белый снег» ... Кроме Москвы съемки будут проходить в Магадане, в Мурманской области и в эстонском Таллине. Выход фильма намечен на следующий год, - сообщается на портале tvkinoradio.

В основе сценария фильма — судьба лыжницы, которая родилась в бедной семье в Магадане и стала в 1990-е годы четырнадцатикратной чемпионкой мира и трехкратной победительницей Олимпиады. Как выяснилось, стадион в Кировске очень похож на норвежский город Тронхейм, в котором Елена Вяльбе в 1997 году выиграла все соревнования, которые проходили в том сезоне.

Фильм обещали показать по всей России, в том числе и в Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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