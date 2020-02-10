46-летний житель Мурманска погиб во время пожара, когда был дома один

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:08:25+03:00

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Аккуратно обращаться с огнем нас учат с детства, но, к сожалению, не все помнят или хотят следовать правилам пожарной безопасности, из-за чего происходит непоправимое.

Ночью 9 февраля мурманским следователям поступило сообщение о гибели в пожаре мужчины. Несчастный случай произошел в доме № 14, расположенном на улице Баумана в областном центре.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сейчас личность погибшего установлена, им оказался местный 46-летний житель. Когда случился пожар, кроме него в квартире никого не было. Очаг возгорания находился в спальне. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с источником огня. Скорее всего, им оказалась не потушенная сигарета, - рассказала и. о. старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы восстановить картину произошедшего. Назначена судмедэкспертиза и пожарно-техническая судебная экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU