В Беларуси в мурманских рыбных консервах нашли личинок паразитов
Похоже, что некоторые рыбопромышленные предприятия заполярной столицы не слишком заботятся о качестве своей продукции и репутации. А зря. Консервы, приехавшие из Мурманска в Беларусь, оказались с неприятным сюрпризом – в провиантах с дарами моря нашли паразитов.
- Натуральные рыбные консервы «Печень трески» в жестяной банке от мурманского изготовителя ООО СП «Союзрыба» содержат остатки от зачистки рыбы, кровь, нежизнеспособные личинки гельминтов и гельминты. Также печень атлантической трески от компании ООО «ДЭМА», что находится в Мурманске, не соответствует по требованиям безопасности: в ней обнаружены видимые паразиты – нежизнеспособные личинки Anizakis, что не допускается при реализации пищевой рыбной продукции, - сообщили в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Импортировали недоброкачественные консервы компании Бреста и Минска. Хорошо, что никто не успел "полакомиться" рыбными субпродуктами.
ИСТОЧНИК KP.RU