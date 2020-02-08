В Беларуси в мурманских рыбных консервах нашли личинок паразитов

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:14:43+03:00

Кроме того, в банках обнаружили остатки от зачистки рыбы и кровь

Изменить размер текста: A A

Похоже, что некоторые рыбопромышленные предприятия заполярной столицы не слишком заботятся о качестве своей продукции и репутации. А зря. Консервы, приехавшие из Мурманска в Беларусь, оказались с неприятным сюрпризом – в провиантах с дарами моря нашли паразитов.

- Натуральные рыбные консервы «Печень трески» в жестяной банке от мурманского изготовителя ООО СП «Союзрыба» содержат остатки от зачистки рыбы, кровь, нежизнеспособные личинки гельминтов и гельминты. Также печень атлантической трески от компании ООО «ДЭМА», что находится в Мурманске, не соответствует по требованиям безопасности: в ней обнаружены видимые паразиты – нежизнеспособные личинки Anizakis, что не допускается при реализации пищевой рыбной продукции, - сообщили в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Импортировали недоброкачественные консервы компании Бреста и Минска. Хорошо, что никто не успел "полакомиться" рыбными субпродуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU