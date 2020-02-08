2020-02-08T13:14:43+03:00
Общество

В Беларуси в мурманских рыбных консервах нашли личинок паразитов

Кроме того, в банках обнаружили остатки от зачистки рыбы и кровь
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Мурманская печень трески оказалась с приветом. Фото: irecommend.ruМурманская печень трески оказалась с приветом. Фото: irecommend.ru
Изменить размер текста:

Похоже, что некоторые рыбопромышленные предприятия заполярной столицы не слишком заботятся о качестве своей продукции и репутации. А зря. Консервы, приехавшие из Мурманска в Беларусь, оказались с неприятным сюрпризом – в провиантах с дарами моря нашли паразитов.

- Натуральные рыбные консервы «Печень трески» в жестяной банке от мурманского изготовителя ООО СП «Союзрыба» содержат остатки от зачистки рыбы, кровь, нежизнеспособные личинки гельминтов и гельминты. Также печень атлантической трески от компании ООО «ДЭМА», что находится в Мурманске, не соответствует по требованиям безопасности: в ней обнаружены видимые паразиты – нежизнеспособные личинки Anizakis, что не допускается при реализации пищевой рыбной продукции, - сообщили в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Импортировали недоброкачественные консервы компании Бреста и Минска. Хорошо, что никто не успел "полакомиться" рыбными субпродуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снятую в Кировске передачу «Играй, гармонь любимая!» покажут по Первому каналу
В Беларуси в мурманских рыбных консервах нашли личинок паразитов
Наркодилера из Курска задержали на вокзале в Коле с 10 килограммами марихуаны
В мурманском троллейбусе станцевали «Случайный вальс»
На похороны подростка из Ковдора, который потерял семью в пожаре, собирают деньги
Соцсети: в Апатитах пятиклассники устроили массовую драку в снегу
В Мурманске гонщик на BMW устроил дрифт среди маршруток
В Мурманске пропал 19-летний парень, который не вернулся домой от друга
Квадрокоптер американца пролетел над Мурманской областью
Двое жителей Снежногорска убили знакомого за просьбу не обижать женщину
В «Пулково» проверяют пассажиров, прибывших из Мурманска, на коронавирус
Аэропорт «Хибины» получил вторую премию в номинации «Лучший «малый» аэропорт»
В Мурманске ищут дом для 18 кошек, освободившихся из колонии
Съемки фильма «Белый снег» про лучшую лыжницу прошлого столетия пройдут в Мурманской области
В Мурманске заболеваемость гриппом и ОРВИ на критической отметке
Книга писателя из Мурманска в 2019 стала лидером по популярности среди подростков
Лакомство не для белочек: житель Мурманской области сбывал наркотики в скорлупе грецкого ореха
В сети появился клип «Я родился на краю света» о любви к Мурманску