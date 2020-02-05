В Коле «Алеша» успел потрескаться после недавнего ремонта

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:34:57+03:00

Глядя на Колського "Алешу" и не скажешь, что его реконструкция завершилась каких-нибудь полтора года назад. Фото: "Кольский район: что есть и что будет?"

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- Каждый день Кольский «Алеша» смотрит на мирный город Кола с другого берега реки Тулома. Смотрит и помнит! Жалко, что мы не смотрим. И не видим, что памятник Воину-победителю уже осыпается, хотя ремонт был буквально осенью 2018 года, - сетуют в группе «Кольский район: что есть и что будет?».

А ведь уже в этом году северяне вместе со всей страной готовятся отметить 75-ю годовщину Великой Победы. Общественники уверены, чти из-за некачественного ремонта, который дал о себе знать еще минувшей осенью, митинг к юбилею разгрома фашистских войск в Заполярье в Коле прошел не у «Алеши», а у памятника Виктору Миронову на одноименном проспекте.

- Краска на «Алеше», действительно, потрескалась, вероятнее всего, из-за суровых погодных условий. Мы это видим! Разумеется, сейчас в морозы реставрацией никто заниматься не будет - это бессмысленно. Но ко Дню Победы постараемся провести косметический ремонт и убрать трещины, - сообщили «КП» в администрации Кольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU