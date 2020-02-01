В Мурманской области госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:11:21+03:00

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На этой неделе стало известно о первом заболевшем коронавирусом в Финляндии (диагноз подтвердился у туристки Уханя),а также о том, что в больницу Оленегорска госпитализирован житель КНР с подозрением на новый смертельно опасный вирус.

К счастью, выяснилось, что пневмония у мужчины вызвана гриппом типа А.

Также 30 января пришлось поволноваться тем, кто находился в гостинично-деловом центре "Арктика". Сюда пришли врачи в "защите". Оказалось, что двое постояльцев отеля Azimut, приехавшие из Китая, почувствовали себя плохо, поэтому им вызвали "скорую". У туристов зафиксировано превышение температуры. При этом, по предварительной информации, признаков коронавируса у заболевших не обнаружено.

- Фотография была сделана 3 дня назад в гостинице Azimut. Проводился медицинский осмотр контактных с первым заболевшим ОРВИ из китайской туристической группы. По результатам осмотра четверо были госпитализированы для наблюдения и лечения. В дальнейшем лабораторно обследованы. Напоминаем, что ни у одного пациента наличие коронаровируса не подтвердилось, в том числе и у первого заболевшего, - прокомментировали в минздраве Мурманской области. - Таким образом, случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе на сегодняшний день нет! Все службы в повышенной готовности, каждое обращение с подозрением на коронавирус внимательное и оперативно отрабатывается. Причин для паники абсолютно нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева сообщила, что всем представителям гостиничного бизнеса даны рекомендации обращать пристальное внимание на китайских туристов и уделять повышенное внимание уборке помещений.

Всего в Мурманской области с подозрением на коронавирус госпитализировали уже шесть туристов, в их числе не только те, кто чувствовал себя плохо, но и контактировавшие с ними. По итогам анализов у больных были диагностированы ОРВИ и грипп.

По поручению главы региона создан оперативный штаб. В пунктах пропуска усилены меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU