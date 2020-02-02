2020-02-02T12:11:31+03:00
Общество

Для жителя Североморска, которому исполняется сто лет, собирают деньги на памятный фотоальбом

Кроме того всех желающих позвали поздравить ветерана с юбилеем на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Северяне решили исполнить давнюю мечту ветерана. Фото: vk.com/stezyamСеверяне решили исполнить давнюю мечту ветерана. Фото: vk.com/stezyam
Изменить размер текста:

Седьмого февраля североморец Алексей Иванович Ерошин отметит свой 100-летний юбилей. В этот праздник жители столицы Северного флота решили подготовить ветерану особый подарок, ведь он давно мечтает поделиться своей историей и памятью, ежедневным героизмом советского солдата в годы Великой Отечественной войны. И его желанию суждено сбыться! Северяне собирают средства на выпуск памятного фотоальбома, куда войдут снимки разных лет, документы из архивов, воспоминания фронтовика.

- Сейчас на издание альбома «История боевого комбата» о жизни и тяжелом пути Ерошина Алексея Ивановича собрано 172 тысячи рублей из 300 тысяч. И мы твердо верим, что до 7 февраля нужная денежная сумма будет собрана, - отметили в Центре гуманитарной помощи «Стезя милосердия».

Кроме того, всех желающих позвали поздравить ветерана войны на камеру. 1 февраля северяне собрались в Центре досуга молодежи «Россия». Все видеопоздравления были записаны профессионалами Североморского телевизионного канала и будут переданы «Волонтерами Победы» в день рождения Алексея Ивановича.

Все, кто хочет помочь со сбором денег на фотоальбом Алексею Ерошину, могут обратиться к дочери ветерана Ерошиной Людмиле по телефону 8-921-281-88-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финские ученые открыли новую форму «небесных неоновых ламп»
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: "Повода для паники нет"
В Апатитах пьяная компания не смогла спокойно отдохнуть в кафе
Для жителя Североморска, которому исполняется сто лет, собирают деньги на памятный фотоальбом
Европейский суд по правам человека присудил северянке, потерявшей в армии сына, 26 тысяч евро
На рейс Мурманск – Москва массово не явились 23 пассажира из Китая
Из "Мурманск молла" госпитализировали туристку из Китая, которой стало плохо
Губернатор Мурманской области пообедал в школьной столовой в Кандалакше
В Мурманской области госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус
Под Мурманском появился свой Хатико, но помощь ему не нужна
Владимир Губинский уходит с поста главы комитета по тарифному регулированию Мурманской области
18 часов изоляции: Дорогу на Териберку и Туманный открыли
Мурманских школьников обеспечат ежедневным бесплатным стаканом молока
Из новогодней елочки в Кировске создадут сувениры