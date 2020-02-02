Для жителя Североморска, которому исполняется сто лет, собирают деньги на памятный фотоальбом

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:11:31+03:00

Кроме того всех желающих позвали поздравить ветерана с юбилеем на видео

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Седьмого февраля североморец Алексей Иванович Ерошин отметит свой 100-летний юбилей. В этот праздник жители столицы Северного флота решили подготовить ветерану особый подарок, ведь он давно мечтает поделиться своей историей и памятью, ежедневным героизмом советского солдата в годы Великой Отечественной войны. И его желанию суждено сбыться! Северяне собирают средства на выпуск памятного фотоальбома, куда войдут снимки разных лет, документы из архивов, воспоминания фронтовика.

- Сейчас на издание альбома «История боевого комбата» о жизни и тяжелом пути Ерошина Алексея Ивановича собрано 172 тысячи рублей из 300 тысяч. И мы твердо верим, что до 7 февраля нужная денежная сумма будет собрана, - отметили в Центре гуманитарной помощи «Стезя милосердия».

Кроме того, всех желающих позвали поздравить ветерана войны на камеру. 1 февраля северяне собрались в Центре досуга молодежи «Россия». Все видеопоздравления были записаны профессионалами Североморского телевизионного канала и будут переданы «Волонтерами Победы» в день рождения Алексея Ивановича.

Все, кто хочет помочь со сбором денег на фотоальбом Алексею Ерошину, могут обратиться к дочери ветерана Ерошиной Людмиле по телефону 8-921-281-88-62.

ИСТОЧНИК KP.RU