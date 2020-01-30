2020-01-30T18:35:23+03:00
Общество

В Мурманской области госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус

Мужчина попал в больницу Оленегорска с пневмонией
Ника СВЕТЛОВА
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Китайца госпитализировали в больницу Оленегорска с пневмонией.Китайца госпитализировали в больницу Оленегорска с пневмонией.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Финляндии 29 января был зарегистрирован первый случай коронавируса - его диагностировали у женщины, приехавшей из Уханя.

В Мурманской области, к счастью, пока пациентов с новой болезнью нет. Но, как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в больницу Оленегорска был госпитализирован китаец с подозрением на коронавирус.

- К счастью, 28 января лабораторные исследования показали, что сегментарная пневмония была вызвана вирусом гриппа А, - пояснил Дмитрий Вячеславович. - Это на данный момент был единственный такой случай.

Как уточнила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, сейчас в регионе есть туристы, приехавшие из Уханя, где и зародилась смертельно опасная болезнь.

- Бояться нечего. Наши лаборатории готовы к расшифровке [анализов], мы делаем это быстро. Будем дооснащать больницы оборудованием, докупим средства дезинфекции, маски, - сообщила Лена Александровна.

По ее словам, представителям гостиничного бизнеса были даны предписания обращать особое внимание на гостей из Китая. В одном из отелей уже заметили, что приехали туристы из Уханя, и они обратились в Роспотребнадзор. Правда, оказалось, что повода для тревоги нет: три девушки, хоть и родились в Ухане, давно живут в другом городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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