В Мурманской области госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:35:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Финляндии 29 января был зарегистрирован первый случай коронавируса - его диагностировали у женщины, приехавшей из Уханя.

В Мурманской области, к счастью, пока пациентов с новой болезнью нет. Но, как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в больницу Оленегорска был госпитализирован китаец с подозрением на коронавирус.

- К счастью, 28 января лабораторные исследования показали, что сегментарная пневмония была вызвана вирусом гриппа А, - пояснил Дмитрий Вячеславович. - Это на данный момент был единственный такой случай.

Как уточнила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, сейчас в регионе есть туристы, приехавшие из Уханя, где и зародилась смертельно опасная болезнь.

- Бояться нечего. Наши лаборатории готовы к расшифровке [анализов], мы делаем это быстро. Будем дооснащать больницы оборудованием, докупим средства дезинфекции, маски, - сообщила Лена Александровна.

По ее словам, представителям гостиничного бизнеса были даны предписания обращать особое внимание на гостей из Китая. В одном из отелей уже заметили, что приехали туристы из Уханя, и они обратились в Роспотребнадзор. Правда, оказалось, что повода для тревоги нет: три девушки, хоть и родились в Ухане, давно живут в другом городе.

ИСТОЧНИК KP.RU