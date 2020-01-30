Снятый в Мурманской области фильм про слесаря взял главную награду Роттердамского кинофестиваля

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:07:52+03:00

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Российских и зарубежных режиссеров Кольский полуостров манит по двум причинам: пейзажи у нас такие, что дух захватывает и их легко "замаскировать" хоть под выдуманную страну, хоть под реальную, и при этом к нам не так уж сложно добираться.

Так, в феврале в главной киномекке Заполярья (да простит нас Кировск) Териберке будут снимать научно-фантастический триллер про Кольскую сверхглубокую. А в это время бельгийский режиссер Дориан Ясперс уже поработал на Кольском полуострове. И очень удачно.

В Мурманской области он снимал свой фильм "Ложное солнце". Главным героем стал слесарь Федор, который вскрывает замки дверей, когда хозяева не могут попасть в квартиры. В кадре показано, что он часто ходит в темноте полярной ночи, но все же его путь освещает ложное солнце. Для справки, это одно из названий такого природного явления как паргелий (один из видов гало), когда кажется, что светил на небе несколько

Критики благосклонно принимают работу Дориана Ясперса. На днях она взяла главную награду Роттердамского кинофестиваля - "тигра". Также короткометражка стала кандидатом на премию European Short Film Awords 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU