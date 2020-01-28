В Санкт-Петербурге осудили насильников и убийц женщины из Мурманской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:19:58+03:00

Мужчины сначала изнасиловали женщину, а потом задушили ее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приезжие из Узбекистана бросили тело в кустах у школы

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Утром 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прохожие сделали страшную находку. В кустах у школы на улице Александра Матросова в Выборгском районе лежало тело женщины.

Погибшей оказалась 33-летняя уроженка Мурманской области. Следователи восстановили, что с ней случилось. Оказалось, что на северянку напали приезжие из Узбекистана 1995 и 1997 годов рождения.

- Как установили следствие и суд, той ночью во дворе жилого дома они согласованно напали на неизвестную им ранее женщину, силой затащили ее в кусты у школы, где Хусанов при помощи Телманова, державшего женщину, совершил изнасилование. После чего Хусанов с согласия Телманова рукой задушил потерпевшую. Преступники похитили у жертвы смартфон, куртку и проездную карту «Подорожник» стоимостью 60 рублей, - сообщает regnum.ru.

Теперь они услышали приговор. Санкт-Петербургский городской суд определил Телманову 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Хусанову — 16 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU