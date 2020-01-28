2020-01-28T18:19:58+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге осудили насильников и убийц женщины из Мурманской области

Приезжие из Узбекистана бросили тело в кустах у школы
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Мужчины сначала изнасиловали женщину, а потом задушили ее.Мужчины сначала изнасиловали женщину, а потом задушили ее.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прохожие сделали страшную находку. В кустах у школы на улице Александра Матросова в Выборгском районе лежало тело женщины.

Погибшей оказалась 33-летняя уроженка Мурманской области. Следователи восстановили, что с ней случилось. Оказалось, что на северянку напали приезжие из Узбекистана 1995 и 1997 годов рождения.

- Как установили следствие и суд, той ночью во дворе жилого дома они согласованно напали на неизвестную им ранее женщину, силой затащили ее в кусты у школы, где Хусанов при помощи Телманова, державшего женщину, совершил изнасилование. После чего Хусанов с согласия Телманова рукой задушил потерпевшую. Преступники похитили у жертвы смартфон, куртку и проездную карту «Подорожник» стоимостью 60 рублей, - сообщает regnum.ru.

Теперь они услышали приговор. Санкт-Петербургский городской суд определил Телманову 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Хусанову — 16 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В заказнике «Канозерский» браконьер накинулся с ножом на рыбинспектора
Трое жителей Кандалакши до смерти забили 28-летнюю девушку
Из-за непогоды пациента в тяжелом состоянии из Островного в Мурманск доставляли три дня
В Мурманске Porsche сбил 9-летнего мальчика
В Санкт-Петербурге осудили насильников и убийц женщины из Мурманской области
Из-за большой интенсивности движения дорогу между Апатитами и Кировском ждет реконструкция
На администрацию Мончегорска подали в суд за снежную колейность и обледенение дороги
К Мурманскому индустриальному колледжу стягиваются пожарные машины
Температура воздуха в Мурманской области опустится до -38 градусов
Спецслужбы стянуты к правительству Мурманской области и Арбитражному суду
Новый туалет на пути в Териберку стал Интернет-мемом
Глава Мурманской области объяснил, почему у муниципалитетов забрали полномочия по градостроительству и земле
В Кабо-Верде начался суд над мурманскими моряками, которых обвиняют в контрабанде 9,5 тонны кокаина
Дорогу на Териберку и Туманный открыли спустя 23 часа
В Мурманской области из-за морозов отменяют занятия
Улицу Самойловой в Мурманске хотят сделать пешеходной
Через месяц из Мурманска во Владивосток стартует «Экспедиция-Трофи-2020»
"Сборная Снежногорска" сыграет в Высшей лиге КВН в марте
Обошел Эльбрус и Казань: Мурманск стал четвертым самым популярным туристическим направлением в России
В Кировске целый подъезд оказался заблокирован после очистки кровли
На дороге от Заозерска до Спутника из снежного плена вызволяли четыре автомобиля
Социальные предприниматели Мурманской области могут получить субсидии
Директор Мурманского рыбокомбината задолжал своим сотрудникам почти полтора миллиона рублей
В Мурманской области ожидаются крепкие морозы до -33 градусов
Тело умершего в Кабо-Верде моряка из Мурманска привезли на родину
Мурманск занял 37 место в рейтинге самых высоких домов на вторичном рынке
Погода экстремальная: В аутсайдерах по уборке непрекращающегося снега - Видяево, Полярные Зори и Мурманск