В Санкт-Петербурге осудили насильников и убийц женщины из Мурманской области
Утром 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прохожие сделали страшную находку. В кустах у школы на улице Александра Матросова в Выборгском районе лежало тело женщины.
Погибшей оказалась 33-летняя уроженка Мурманской области. Следователи восстановили, что с ней случилось. Оказалось, что на северянку напали приезжие из Узбекистана 1995 и 1997 годов рождения.
- Как установили следствие и суд, той ночью во дворе жилого дома они согласованно напали на неизвестную им ранее женщину, силой затащили ее в кусты у школы, где Хусанов при помощи Телманова, державшего женщину, совершил изнасилование. После чего Хусанов с согласия Телманова рукой задушил потерпевшую. Преступники похитили у жертвы смартфон, куртку и проездную карту «Подорожник» стоимостью 60 рублей, - сообщает regnum.ru.
Теперь они услышали приговор. Санкт-Петербургский городской суд определил Телманову 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Хусанову — 16 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU